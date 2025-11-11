Language
    लोकसभा में सांसद अरुण गोविल ने पूछे कितने सवाल? यूपी के एक्टिव सांसदों की लिस्ट में सातवें नंबर पर

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:35 AM (IST)

    मेरठ से सांसद अरुण गोविल लोकसभा में पूछे गए सवालों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सक्रिय सांसदों में सातवें स्थान पर रहे। उन्होंने शहर की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और जल निकासी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। गोविल ने जनसुविधाओं के प्रति तत्परता और पारदर्शिता पर जोर दिया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल लोकसभा के सक्रिय सांसदों में उत्तर प्रदेश से सातवें स्थान पर आए हैं। यह रैंक लोकसभा में प्रश्न पूछने पर मिलती है। उन्होंने 100 प्रश्न किए थे, जिसके आधार पर उन्हें यह रैंक मिली है। गोविल शहर से लेकर लोकसभा तक अपनी सक्रियता की छवि को बेहतर रखने के लिए प्रयासरत हैं इसलिए उन्होंने शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ डिफेंस कालोनी स्थित अपने कैंप कार्यालय पर समीक्षा की।

    नगर आयुक्त डा. सौरभ गंगवार व अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी के साथ स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण, प्रदूषण, जल निकासी आदि विषयों पर मंथन किया। सांसद ने कहा कि जनसुविधाओं के प्रति तत्परता और पारदर्शिता प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

    विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि जनहित से जुड़े कार्य समय पर पूरे हों और शहरवासियों को उसका लाभ मिले। सड़कों की स्थिति, समय से कूड़ा उठान पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में सभी संबंधित निकायों के साथ वह लगातार वार्ता करते रहेंगे। सभी विभाग अपने कार्य समय से और सक्रियता से करेंगे तो शहर बेहतर बनेगा।