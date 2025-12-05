जब मक्का में लग सकता है सीसीटीवी तो भारत की मस्जिदों में क्यों नहीं!... सांसद अरुण गोविल का लोकसभा में सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने सवाल उठाया कि भारत में सभी धार्मिक स्कूल व शिक्षण संस्थानों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से समान व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है? भारत में सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों में सीसीटीवी लगे हैं। पूछा कि मक्का में सीसीटीवी लग सकता है तो फिर भारत की मस्जिदों-मदरसों में क्यों नहीं। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में यह सवाल उठाते हुए समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता तथा अपराध निरोधक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। किसी भी अनहोनी की स्थिति में जांच व रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोविल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मस्जिदों में यह व्यवस्था अभी लागू नहीं है, जबकि मस्जिदें भी सार्वजनिक स्थल हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना उतना ही आवश्यक है, जितना अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है।