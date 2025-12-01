रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मेरठ सांसद अरुण गोविल, छावनी परिषद का चुनाव कराने की मांग की

जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। सांसद ने छावनी परिषद एवं कई मुद्दों पर चर्चा की। मांग रखी कि मेरठ छावनी बोर्ड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनाव फिर से कराया जाए, जिससे स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और बोर्ड का संचालन पारदर्शी एवं उत्तरदायी बने।

आबूलेन स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र को छावनी अस्पताल भवन में स्थानांतरित किया जाए। सांसद ने कहा कि छावनी क्षेत्र के हजारों लोगों को इससे प्रत्यक्ष लाभ होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

सांसद ने रक्षा मंत्री से छात्र अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण की मांग रखी।

उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरणों एवं बेहतर ढांचे से क्षेत्र की बड़ी आबादी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। सांसद ने बताया कि रक्षा मंत्री सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया है। इनका शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।