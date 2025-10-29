दिल्ली में घूमने के बाद कत्रिम बरसात वाले विमान की कहां हुई लैंडिंग? राजधानी में तो उतारने की नहीं मिली थी अनुमति
दिल्ली की जहरीली हवा से राहत के लिए आईआईटी कानपुर का सेसना विमान कृत्रिम बारिश करने के बाद मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी पर उतरा। रखरखाव के बाद विमान शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हवाई पट्टी के कर्मचारियों ने बताया कि विमान को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनुमति से उतारा गया था, जबकि डीएम ने सूचना होने से इनकार किया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली की जहरीली हवा से लोगों को राहत देने के लिए आइआइटी कानपुर से सेसना विमान मंगलवार को पहले दिल्ली पहुंचा। वहां कत्रिम बरसात के लिए कैमिकल छिड़कने के बाद मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी पर आया। यहां पर कुछ देर मेंटीनेंस विभाग में रहने के बाद विमान फिर से शाम चार बजे दिल्ली के लिए उड़ा। दिल्ली में विमान उतरने की अनुमति नहीं है, इसलिए विमान मेरठ आया था।
पहले चरण में दिल्ली में लैंडिंग की नहीं मिली अनुमति
परतापुर हवाई पट्टी पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि मंगलवार को सेसना दोपहर 2.15 बजे परतापुर हवाई पट्टी पर पहुंंचा। यहां विमान को हेंगर में रखा गया। बाद में विमान को कुछ देर के लिए मेंटीनेंस विभाग मंं रखा गया। शाम 4 बजे इस विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यह सेसना विमान था, जो दिल्ली क्षेत्र में कत्रिम बरसात के लिए आया।
इस विमान के लिए बकायदा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति ली गई। इस बाबत परतापुर हवाई पट्टी पर प्राधिकरण के प्रबंधक प्रवीण कुमार ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी परतापुर सुरेन्द्र सिंह ने भी इस विमान के उतरने की पुष्टि की।
बताया कि परतापुर हवाई पट्टी के मैनेजर की ओर से विमान उतरने की सूचना आई, उसके बाद नियमानुसार दो गाड़ियों को वहां भेजा गया। डीएम डा वीके सिंह का कहना है कि इस विमान के मेरठ में आने की कोई सूचना नही मिली। वैसे भी परतापुर हवाई पट्टी पूर्ण रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में यदि वहां कोई विमान उतरा है तो निश्चित रूप से वहां के प्रबंधक की अनुमति के बाद ही उतरा होगा।
