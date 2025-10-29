दिल्ली में घूमने के बाद कत्रिम बरसात वाले विमान की कहां हुई लैंडिंग? राजधानी में तो उतारने की नहीं मिली थी अनुमति

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली की जहरीली हवा से लोगों को राहत देने के लिए आइआइटी कानपुर से सेसना विमान मंगलवार को पहले दिल्ली पहुंचा। वहां कत्रिम बरसात के लिए कैमिकल छिड़कने के बाद मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी पर आया। यहां पर कुछ देर मेंटीनेंस विभाग में रहने के बाद विमान फिर से शाम चार बजे दिल्ली के लिए उड़ा। दिल्ली में विमान उतरने की अनुमति नहीं है, इसलिए विमान मेरठ आया था।



पहले चरण में दिल्ली में लैंडिंग की नहीं मिली अनुमति



परतापुर हवाई पट्टी पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि मंगलवार को सेसना दोपहर 2.15 बजे परतापुर हवाई पट्टी पर पहुंंचा। यहां विमान को हेंगर में रखा गया। बाद में विमान को कुछ देर के लिए मेंटीनेंस विभाग मंं रखा गया। शाम 4 बजे इस विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यह सेसना विमान था, जो दिल्ली क्षेत्र में कत्रिम बरसात के लिए आया।