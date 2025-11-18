बदमाशों ने आटा व्यापारी के वाहन चालक से डेढ़ लाख रुपये व स्कूटी लूटी... डिग्गी में रखी थी रकम

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। कस्बा परीक्षितगढ़ स्थित गांधी स्मारक डिग्री कालेज के पास मंगलवार दोपहर नकाबपोश बदमाशों ने आटा व्यापारी के गाड़ी चालक से स्कूटी व डिग्गी में रखी डेढ़ लाख रुपये की नकदी लूट ली। विरोध करने पर उसे गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर एसओ सुदेशपाल मौके पर पहुंचे और नाकेबंदी के बावजूद भी बदमाशों का सुराग नहीं लगा।

कस्बा परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी लख्मीचंद जिन्दल फूड प्राडक्ट्स फ्लोर मिल चलाते हैं। बालाजी भोग आटा की पैकिंग कर कस्बा व आसपास जगहों पर आटा सप्लाई करते हैं। इनके यहां गाड़ी चलाने के लिए भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव जेई निवासी शेर मोहम्मद रहता है। मंगलवार दोपहर करीब डेड़ बजे परिसर में खड़े पेड़ों की छंटाई के लिए व्यापारी ने चालक शेर मोहम्मद को दांव लाने के लिए स्कूटी लेकर खानपुर संपर्क मार्ग स्थित खेत पर भेज दिया।

जैसे ही वह फ्लोर मिल से करीब दो सौ मीटर दूर गांधी स्मारक डिग्री कालेज पास पहुंचा तो पहले से ही खड़े दो बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने तमंचा तानकर रोक लिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाता उसे गोली मारने की धमकी देकर मारपीट की। हालांकि पीड़ित उनसे उलझ गया, लेकिन वे उस पर भारी पड़े और स्कूटी लूटकर फरार हो गए। स्कूटी की डिग्गी में डेढ़ लाख रुपये की रकम भी रखी हुई थी।

सूचना पर एसओ सुदेशपाल भी पहुंच गए और नाकेबंदी कर चेकिंग की, लेकिन सुराग नहीं लगा। सूचना पर सीओ शिवप्रताप सिंह भी पहुंच गए और व्यापारी की मौजूदगी में पीड़ित से जानकारी ली और आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। जिसमें घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में एक दो के चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। इस बीच एसपी देहात अभिजीत सिंह भी पहुंच गए और पीड़ित से घटनाक्रम की जानकारी ली। अभी पुलिस मौके पर मौजूद है।