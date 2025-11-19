Three Tier Panchayat Elections : नया मतदाता बनने के लिए आवेदन 24 दिसंबर से...यह है अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया गया। अब बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्तलिखित पांडुलिपियों को कंप्यूटर में फीड कर मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। इस कार्य में अधिक समय लग रहा है। जिसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्य की समय सारिणी में बदलाव किया गया है।

कंप्यूटर के माध्यम से फीड करके मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब 14 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वीके सिंह ने बताया कि तैयार मतदाता सूची से मतदाता केंद्र, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग आदि कार्य के बाद अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को कराया जाएगा।