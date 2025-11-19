Three Tier Panchayat Elections : नया मतदाता बनने के लिए आवेदन 24 दिसंबर से...यह है अपडेट
नए मतदाता बनने के लिए पंजीकरण 24 दिसंबर से शुरू होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष के होने वाले भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2025 है। पहचान और पते का प्रमाण जमा करना होगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया गया। अब बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्तलिखित पांडुलिपियों को कंप्यूटर में फीड कर मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। इस कार्य में अधिक समय लग रहा है। जिसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्य की समय सारिणी में बदलाव किया गया है।
कंप्यूटर के माध्यम से फीड करके मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब 14 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वीके सिंह ने बताया कि तैयार मतदाता सूची से मतदाता केंद्र, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग आदि कार्य के बाद अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 24 से 30 दिसंबर के बीच मतदाता अपने मतदान केद्रों पर मतदाता सूची का निरीक्षण करके उनपर नए मतदाता का नाम शामिल करने के दावे (आवेदन पत्र) और किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। दावे आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अब समय सीमा किसी कीमत पर नहीं बढ़ाई जाएगी। इस निर्धारित समय सारिणी में ही हर हाल में काम पूरा कराने होगा। इस अवधि में आने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश में भी संबंधित कार्यालयों को खोला जाएगा।
