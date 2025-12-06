महिलाओं को कर रहा था अभद्र इशारे, शिकायत मिली तो एंटी रोमियो टीम ने ले गई थाने... और फिर हुआ यह सब
उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो टीम ने एक व्यक्ति को महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। महिलाओं को अभद्र इशारे कर रहा एक मनचले को कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम शिकायत पर वहां पहुंची थी। बाद में महिला दारोगा ने अपनी तरफ से मनचले के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
दिल्ली देहरादून हाईवे पर ग्रैंड ड्रीम मंडप के पास कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम पहुंची, जहां पुलिस टीम को बताया गया कि वहां खड़ा एक युवक आती-जाती महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा है। युवक को लोगों ने वहां से चले जाने को भी कहा, लेकिन वह नहीं माना।
पुलिस टीम ने मनचले युवक को पकड़ दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम वूशु पुत्र सतवीर निवासी जानसठ मुजफ्फरनगर बताया। पुलिस ने जब युवक से पूछा कि वह यहां किस काम से खड़ा है, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद एंटी रोमियो टीम उसे थाने ले गई। महिला दारोगा राधा यादव ने अपनी ओर से युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि एंटी रोमियो टीम ने एक मनचले को दून हाईवे पर ग्रैंड ड्रीम मंडप के बाहर से गिरफ्तार किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।