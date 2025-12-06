Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाओं को कर रहा था अभद्र इशारे, शिकायत मिली तो एंटी रोमियो टीम ने ले गई थाने... और फिर हुआ यह सब

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो टीम ने एक व्यक्ति को महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई कर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    महिलाओं को अभद्र इशारे कर रहा एक मनचले को कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तार किया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। महिलाओं को अभद्र इशारे कर रहा एक मनचले को कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम शिकायत पर वहां पहुंची थी। बाद में महिला दारोगा ने अपनी तरफ से मनचले के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली देहरादून हाईवे पर ग्रैंड ड्रीम मंडप के पास कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम पहुंची, जहां पुलिस टीम को बताया गया कि वहां खड़ा एक युवक आती-जाती महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा है। युवक को लोगों ने वहां से चले जाने को भी कहा, लेकिन वह नहीं माना।

    पुलिस टीम ने मनचले युवक को पकड़ दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम वूशु पुत्र सतवीर निवासी जानसठ मुजफ्फरनगर बताया। पुलिस ने जब युवक से पूछा कि वह यहां किस काम से खड़ा है, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद एंटी रोमियो टीम उसे थाने ले गई। महिला दारोगा राधा यादव ने अपनी ओर से युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि एंटी रोमियो टीम ने एक मनचले को दून हाईवे पर ग्रैंड ड्रीम मंडप के बाहर से गिरफ्तार किया है।