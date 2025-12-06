महिलाओं को कर रहा था अभद्र इशारे, शिकायत मिली तो एंटी रोमियो टीम ने ले गई थाने... और फिर हुआ यह सब

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। महिलाओं को अभद्र इशारे कर रहा एक मनचले को कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम शिकायत पर वहां पहुंची थी। बाद में महिला दारोगा ने अपनी तरफ से मनचले के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली देहरादून हाईवे पर ग्रैंड ड्रीम मंडप के पास कंकरखेड़ा थाने की एंटी रोमियो टीम पहुंची, जहां पुलिस टीम को बताया गया कि वहां खड़ा एक युवक आती-जाती महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा है। युवक को लोगों ने वहां से चले जाने को भी कहा, लेकिन वह नहीं माना।