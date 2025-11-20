Language
    दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक्सयूवी ट्रक में घुसी, डेंटल की छात्रा की मौत, एक छात्रा व एमडी के दो छात्र घायल

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:08 AM (IST)

    मृत छात्रा व घायल

    जासं, मेरठ : कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बुधवार देर रात करीब एक बजे तेज रफ्तार एक्सयूवी पीछे ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक्सयूवी सवार डेंटल का कोर्स कर रही छात्रा की मौत हो गई। डेंटल की ही एक छात्रा और एमडी के दो छात्र घायल हो गए। पुलिस ने घायलो को सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि हाईवे पर राज रिजार्ट के सामने मुजफ्फरनगर की ओर से आई तेज रफ्तार एक्सयूवी 700 गाड़ी ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराई। इसके बाद दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। इंस्पेक्टर ने बताया कि एक्सयूवी में सुभारती विश्वविद्यालय के दो छात्र और दो छात्राएं सवार थीं। पिछली सीट पर बैठी एक छात्रा खिड़की से टकराई। खिड़की टूट गई और छात्रा आधी खिड़की और आधी बाहर की ओर लटक गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। खड़ौली पुलिस चौकी प्रभारी अशोक नौंगवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एक्सयूवी में फंसे चारों घायलों को निकालकर सुभारती अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने डेंटल की सीनियर छात्रा 30 वर्षीय अनुराधा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव सुभारती की मर्चरी भिजवाया। घायलों में डेंटल की छात्रा डा. रूपाली पुत्री अरविंद शुक्ला निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार, एमडी के छात्र डा. निखिल पुत्र अजीत सिंह निवासी सदातपुर दिल्ली और एमडी के छात्र डा. देवांश पुत्र वीपी सिंह निवासी बनारस के रूप में हुई है। पुलिस मृत छात्रा का पता स्पष्ट नहीं कर पाई। इंस्पेक्टर का कहना है कि पता लगाया जा रहा है कि चारों एक्सयूवी से कहां से आ रहे थे। हादसे के बाद आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा।

