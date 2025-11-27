रोगी को मेडिकल कालेज से निकाल निजी अस्पताल ले गया एंबुलेंस चालक... कमीशन मिला 90 हजार, यूं हुआ राजफाश

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल कालेज में भर्ती मरीजों को बरगलाकर कमीशन के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने का मामला उजागर हुआ है। गाजियाबाद के एक तीमारदार ने निजी एंबुलेंस चालक पर मरीज को मेडिकल कालेज से अल्फा अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप लगाया है। बदले में चालक को 90 हजार का कमीशन मिला। डिप्टी सीएमओ की जांच के बाद एंबुलेंस चालक पर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गाजियाबाद के रहने वाले हरद्वारी लाल ने बताया कि उनके बेटे मुकेश कुमार को लकवा मार गया था। उपचार कराने के लिए वह 15 नवंबर को मेरठ मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। उपचार भी शुरू हो गया। अगले दिन परिसर में खड़ी एक निजी एंबुलेंस का चालक तुषार उनके पास आया और बताया कि 20 से 25 हजार में उनके मरीज का उपचार मंगल पांडेय नगर स्थित अल्फा अस्पताल में करा देगा। यह अस्पताल डाक्टर अमित कुमार चलाते हैं।

झांसे में आकर उन्होंने इमरजेंसी से बेटे को निकालकर 16 नवंबर को अल्फा अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां मुकेश की तबीयत और बिगड़ती चली गई। इस पर उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हरद्वारी लाल ने बताया कि उन्हें पता चला कि तुषार ने अस्पताल से 90 हजार का कमीशन लेकर फंसाया है। सीएमओ से इस मामले की शिकायत की। डिप्टी सीएमओ डा. महेश चंद्रा ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए।