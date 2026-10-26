किस्से वही, चेहरे पुराने… यादों में फिर लौटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, CCSU में जुटे पुरातन छात्र

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोई अपने पुराने दोस्तों को याद कर भावुक हुआ तो किसी की जुबां पर विश्वविद्यालय के दिनों के किस्से आ गए। शिक्षकों की सीख, दोस्तों की शरारतें और विद्यार्थी जीवन के अनमोल पल...।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र मिले तो मानो उम्र का फासला सिमट गया। हर चेहरा पुरानी यादों में खोया नजर आया और अतीत व वर्तमान का संगम होता दिखा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ (OCA) के वार्षिक समारोह में पूर्व विद्यार्थियों ने न केवल अपने सुनहरे दिनों को फिर से जिया, बल्कि संगठन को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का संकल्प भी लिया।

इस मौके पर वरिष्ठ पुरातन छात्रों का सम्मानित किया गया और संगठन की वार्षिक पत्रिका ‘प्रयागपति’ 2026-27 का विमोचन भी हुआ। इसमें संगठन की गतिविधियों, पुरातन छात्रों के संस्मरणों और विचारों को शामिल किया गया है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए डाॅ. आरसी गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय से मिली शिक्षा, संस्कार और अनुभव जीवनभर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। पुरातन छात्रों को अपने अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी योगदान देना चाहिए।