विज्ञान मेले में दिखेगी प्रतिभा, ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियां...जुटेंगे 400 बाल-विज्ञानी

जागरण संवाददाता, मेरठ। विद्या भारती की ओर से 13 से लेकर 16 नवंबर तक अखिल भारतीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में देशभर के 400 विद्यार्थी प्रतिभा करेंगे। विद्या भारती की ओर से प्रतिवर्ष विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें खेल प्रतियोगिता, गणित मेला, विज्ञान मेला व सांस्कृतिक महोत्सव आदि शामिल है। यह प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर से होकर विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर तक आयोजित होती हैं।

शिशु वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन क्षेत्र तक होता है। इसी कड़ी में इस वर्ष विद्या भारती की ओर से 23 वें अखिल भारतीय विज्ञान मेले का आयोजन बलेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डी-ब्लाक, शास्त्री नगर में 13 से लेकर 16 नवंबर तक किया जा रहा है।

विज्ञान मेले में तीन वर्गों में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग शामिल हैं, जिसमें करीब 400 विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही 200 संरक्षक आचार्य व 108 के निर्णायक रहेंगे।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक करेंगे मेले का उद्घाटन

मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक करेंगे। इनके अलावा विज्ञान मेले में मुख्य रूप से सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृष्ण गोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती रविंद्र कान्हरे, अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत, अखिल भारतीय विज्ञान संयोजक विद्या भारती नागेंद्र पांडे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मेले को लेकर बालेराम में आयोजित प्रेस वार्ता में विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शर्मा, प्रांत प्रचार संयोजक डा. नीरज शर्मा, सह प्रांत प्रचार संयोजक जगबीर शर्मा व कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर की प्रधानाचार्य गीता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले के लिए प्रतिभागी एक दिन पूर्व यानी 12 नवंबर को ही विद्यालय में आ जाएंगे। उद्घाटन के लिए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक की सहमति प्राप्त हो गई है।