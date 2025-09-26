मेरठ के आसमान में फिर उड़ा ड्रोन, इस बार 'आई लव मोहम्मद' मामले से है कनेक्शन

कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर के बाद मेरठ में अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार की नमाज को लेकर पुलिस ने ड्रोन से निगरानी रखी और फ्लैग मार्च किया। हिंदू संगठन ने गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और शहर में शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। कानपुर में लगे आइ लव मोहम्मद के बैनर के बाद पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया। शुक्रवार की नमाज को लेकर फोर्स के साथ एडीजी, डीआइजी और एसएसपी ने भी शहर का भ्रमण किया है।

ड्रोन से शहर के कई हिस्सों में निगरानी की गईं, जबकि आरएएफ को साथ लेकर पुलिस ने फ्लैगमार्च किया है। दिनभर अलर्ट के बाद जनपद में शांति व्यवस्था कायम की गईं, जबकि हिंदू संगठन के सचिन सिरोही ने बताया कि बरेली के मौलाना की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

आइ लव मोहम्मद को लेकर कई जनपदों में बवाल होने के बाद जनपद में पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया था। इंटेलीजेंस और एलआइयू की टीम भी समय समय पर जानकारी जुटा रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट हो गई थी।

जनपद को सेक्टर और जोन में बांट दिया था। एडीजी भानू भास्कर, डीआइजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी डा. विपिन ताडा ने फोर्स के साथ मिलकर बेगमपुल से लेकर हापुड़ अड्डे का भ्रमण किया। उसके बाद भूमिया पुल से होते हुए दिल्ली रोड पर पहुंचे। वहां से बेगमपुल पहुंच गए।

साथ ही संवेदनशील एरिया में ड्रोन उड़ाकर निगरानी की गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह आरएएफ की टीम के साथ शहर में भ्रमण किया। एसपी सिटी ने बताया कि जुमे की नमाज शांति पूर्वक निपट गई है। उसके बाद भी एतहतियात के तौर पर पुलिस बल लगा दिया गया है। साथ ही शहरकाजी समेत सभी लोगों ने वीडियो जारी कर सभी को कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने की अपील की है।