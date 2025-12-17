'अरे ऐसा कोट हमें भी सिलवा दो...', ठंड में किससे बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव?

जागरण संवाददाता, मेरठ। सपा सम्राट मलिक मंगलवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने दिल्ली गए थे। कार में बैठने के दौरान जब उन्होंने सम्राट मलिक को काला कोट पहने हुए देखा तो अनायास ही बोल पड़े अरे ऐसा कोट हमें भी सिलवा दो कहां से सिलवाया है। सम्राट मलिक ने कहा मेरठ में विद्यार्थी खादी भंडार के यहां एक टेलर सिलता है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा की लेकर आना उसे हम भी सिलवायेंगे। किसी कार्यकर्ता ने इस बातचीत का वीडियो भी बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

ऐसे ही नहीं कोई अखिलेश यादव बन पाता ..



सदन के बाहर अखिलेश जी पार्टी के वरिष्ठ

कार्यकर्ताओ और नेताओं से मिल रहे थे वहीं पर सम्राट मलिक भी खड़े थे कोट पहने और

अखिलेश जी को कोट बहुत पसंद आया और कहां कि कहा सिलवाते हो कोट मुझे भी सिलवाना है ।। pic.twitter.com/PQ8gdisOTo — Shyam Yadav SP (@shyamyadavsp95) December 16, 2025

पीडीए प्रचार वाहन रवाना किया



मेरठ: जय सिंह की स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय मेरठ से पीडीए प्रहरी प्रचार वाहन रवाना किया गया। गौरव चौधरी ने बताया कि यह वाहन सिवालख़ास विधानसभा के लिए रवाना किया गया। जो गांव गांव घूमकर एसआइआर फार्म जमा करने के लिये लोगो को प्रेरित करेगा। किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान और जिला अध्यक्ष कर्मवीर गुमी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया।