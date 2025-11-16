Language
    दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को एक करोड़ और सरकारी नौकरी दें सरकार : अजय राय

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार से मांग की है कि विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए।

    दिल्ली विस्फोट में मारे गए मोहसिन के पिता को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रविवार को मेरठ के न्यू इस्लामनगर की गली नंबर 28 में मोहसिन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मोहसिन के परिवार को सांत्वना दी। मोहसिन की हाल ही में दिल्ली में हुए बम विस्फोट में मौत हो गई थी। अजय राय ने सरकार से मांग की है कि मोहसिन समेत उन सभी लोगों के परिवारजनों को एक-एक सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दे।

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मेरठ से पहले वे शामली में नोमान के घर पहुंचे थे। नोमान के परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका एक भाई बीमार है। इसी तरह से मोहसिन भी दिल्ली में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उन्होंने कहा कि वह मृतकों के परिवार के साथ हर तरह से खड़े हैं। परिवार के साथ आधे घंटे तक रहे अजय राय ने सांत्वना देते हुए कहा कि यदि उन्हें कोई भी समस्या हो तो उनके पदाधिकारियों से संपर्क करें। इस दौरान मोहसिन के पिता उनके गले लगकर रो पड़े। बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने अपने गमछे से उनके आंसू पौंछे और कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।

    प्रदेश अध्यक्ष इससे पूर्व श्रावस्ती में भी मृतक दिनेश मिश्रा के परिवार से मिले थे। उन्होंने बताया कि रविवार की रात को वह अमरोहा के मृतक के परिवार से मिलने जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला, जिलाध्यक्ष गौरव भाटी, जिला का-आर्डिनेटर समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

    बिहार चुनाव पर कुछ नहीं बोले प्रदेश अध्यक्ष
    मोहसिन के घर उनके परिवार से मिलने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब बिहार के चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। कहा कि वह शोक संवेदना में आए हुए है यहां उनसे राजनीति की बात न करें।