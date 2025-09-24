Language
    मकान की छत पर लगे एयरटेल के टावर से क्या चीज हो गई चोरी? सुबह 2:45 की फुटेज देख रही पुलिस

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:53 PM (IST)

    मकान की छत पर लगे एयरटेल के टावर से एक आरआरयू चोरी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर में एक मकान की छत पर लगे एयरटेल कंपनी के टावर से चोरी एक आरआरयू (रिमोट रेडियो यूनिट) चोरी कर ले गए। पुलिस ने टेक्नीशियन की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    सरधना के मुल्हैड़ा निवासी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि वह एस टेलीकाम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर है। एयरटेल कंपनी का एक टावर लोहियानगर निवासी सत्यपाल तोमर के मकान की छत पर लगा हुआ है।

    आरोप है कि मंगलवार सुबह पौने तीन बजे टावर से एक आरआरयू चोरी कर लिया गया। थाना प्रभारी योगेश चंद का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से चाेर की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

