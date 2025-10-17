UP Air Quality: इस बार दीपावली के बाद कितना रहेगा एक्यूआई? पर्यावरणविदों ने जताई ये आशंका
मेरठ में दीपावली से पहले ही वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है, जिसके और बिगड़ने की आशंका है। रात में एक्यूआइ 300 के करीब दर्ज किया गया। पर्यावरणविदों ने 20 और 21 तारीख को गंभीर रूप से खराब होने की आशंका जताई है, जिसके 400 तक पहुंचने का अनुमान है। हवा की गति धीमी होने और दीपावली पर आतिशबाजी के कारण प्रदूषण बढ़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में वायु की गुणवत्ता दीपावली के पहले से ही खराब होनी शुरु हो गई है। रात नौ बजे से सुबह 11 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास बना हुआ है। पर्यावरण विदों ने 20 और 21 को वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब रहने की आशंका जताई है।
एक्यूआइ 400 के आसपास पहुंच सकता है। मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है और आगे भी साफ रहने की संभावना है। रात में न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हवा की रफ्तार मंद रहने से वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्रदूषित गैस और सड़कों पर उड़ रही धूल के कणों का जमाव निचली सतह पर बना हुआ है। उनका फैलाव नहीं हो पा रहा है।
गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि दीपावली तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं हैं। हवा की रफ्तार कम है। दीपावली के आसपास लोगों के बड़ी संख्या में बाहर निकलने और आतिशबाजी से वाहनों का धुआं और जहरीली गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा जिससे वायु की गुणवत्ता बिगड़ने की स्थितियां बन रही हैं।
