UP Air Quality: इस बार दीपावली के बाद कितना रहेगा एक्यूआई? पर्यावरणविदों ने जताई ये आशंका

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में वायु की गुणवत्ता दीपावली के पहले से ही खराब होनी शुरु हो गई है। रात नौ बजे से सुबह 11 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास बना हुआ है। पर्यावरण विदों ने 20 और 21 को वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब रहने की आशंका जताई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्यूआइ 400 के आसपास पहुंच सकता है। मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है और आगे भी साफ रहने की संभावना है। रात में न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हवा की रफ्तार मंद रहने से वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्रदूषित गैस और सड़कों पर उड़ रही धूल के कणों का जमाव निचली सतह पर बना हुआ है। उनका फैलाव नहीं हो पा रहा है।