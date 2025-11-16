Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआइ और वर्चुअल रियलिटी को बताया अनूठा साथी, कहा-विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं

    By RAJENDRA KUMAR SHARMAEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    आज के समय में विज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। एआइ और वर्चुअल रियलिटी आज के युग में अनूठे साथी हैं। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। एआइ जैसी तकनीकें समस्याओं को हल करने में मदद कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेले के समापन समारोह में बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डी. ब्लाक शास्त्रीनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को दूसरा स्थान प्राप्त करने पर ट्राफी प्रदान करते मुख्य अतिथि कैंट विधायक अमित अग्रवाल व अन्य अतिथि। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डी ब्लाक शास्त्रीनगर में चल रहे 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेले का यहां रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तर क्षेत्र ने ओवरआल चैंपियनशिप प्राप्त की, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र दूसरे और पूर्वी उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर रहे उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व जम्मू कश्मीर प्रांत आता है, जबकि दूसरे स्थान पर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मेरठ उत्तराखंड और ब्रज प्रांत आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समापन समारोह के मुख्य अतिथि कैंट विधायक अमित अग्रवाल रहे। मुख्य अतिथि अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती गोविंद महंत, कार्यक्रम अध्यक्ष व आइआइएमटी गंगानगर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति मयंक अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री कमल किशोर सिन्हा एवं स्थानीय क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोमेश्वर साहू विशेष तौर पर प्रबंधन में सबका मार्गदर्शन करते रहे।

    112 निर्णायकों ने निभाई एवं भूमिका
    कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने व विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णय में 112 निर्णायकों की भूमिका अहम रही। विज्ञान मेले में 136 संरक्षक आचार्यों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कुल 473 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

    मेले में आकर्षण का केंद्र रहे यह माडल
    विज्ञान मेले में मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा नवीनीकरण, कार्बन से संबंधित प्रयोग, जैविक कचरे को उपयोगी बनाने, डिजिटल फ्यूल प्रोजेक्ट, टायलेट में फ्लैश नहीं चलाएंगे तो बंद हो जाएगा दरवाजा, बायोनिक हैंड, एआइ ट्रेश कैन, सीप को दूर भगाने का अभिनव प्रयोग व व्हीकल स्टापर सिस्टम जैसे कई अनूठे माडलों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गोविंद महंत ने कहा कि विज्ञान जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन संभव नहीं। विज्ञान ने हमें बहुत ही रोचक व अति विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराई हैं, जिनका उपयोग करके मानव जीवन उच्च से उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। वर्तमान में नए वैज्ञानिक प्रयोग जैसे एआइ और वर्चुअल रियलिटी मानव के अनूठे साथी दिखने लगे हैं। इन नए साथियों को मानव का एक सच्चा साथी भी कहा जा सकता है।

    यह रहा विज्ञान मेले का परिणाम
    अखिल भारतीय विज्ञान मेले में उत्तर क्षेत्र ने 58 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही ओवरआल चैंपियनशिप प्राप्त की। द्वितीय स्थान पर 33 अंकों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र रहा। जबकि 32 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा। चौथे स्थान पर मध्य क्षेत्र व पांचवें स्थान पर उत्तर पूर्व रहा। छठे स्थान पर दक्षिण क्षेत्र, सातवें स्थान पर पश्चिम क्षेत्र, आठवें स्थान पर राजस्थान क्षेत्र रहा। जबकि नवें स्थान पर पश्चिम क्षेत्र और दसवें स्थान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र रहा। कार्यक्रम का संचालन संभाग निरीक्षक जगबीर शर्मा ने किया।

    कार्यक्रम में यह रहे मौजूद
    कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती रविंद्र कान्हरे, अखिल भारतीय मंत्री कमल किशोर सिन्हा, प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, प्रबंध समिति के पदाधिकारी मनमोहन गुप्ता, डा, विनोद कुमार अग्रवाल, डा. आशीष अग्रवाल, डा. सुधांशु अग्रवाल, अरुण जिंदल, सीमा गोयल, गीता अग्रवाल व सीमा श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

    सोमवार को रहेगा अवकाश
    विद्यालय के प्रेस प्रवक्ता राजकुमार त्यागी ने बताया की विज्ञान मेले के समापन के बाद सोमवार को विद्यालय में अवकाश रहेगा।