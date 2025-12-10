थाने के बाहर से बाइक चोरी...इंस्पेक्टर बोले 100 मीटर दूर चोरी होने की तहरीर दो, वरना थाने की बेइज्जती हो जाएगी

जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाने के बाहर से अधिवक्ता की बाइक चोरी हो गई। उन्होंने मामले की जानकारी इंस्पेक्टर को दी। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने अधिवक्ता से कहा कि थाने से 100 या 500 मीटर दूर से बाइक चोरी की होने की तहरीर दें, अन्यथा थाने की बेइज्जती हो जाएगी।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सैनिक विहार निवासी अक्षय कुमार ने बताया कि वह मेरठ कचहरी में अधिवक्ता हैं। मंगलवार रात वह एक मामले में दारोगा संगम यादव से मिलने आए थे।

बाइक पर हेलमेट लटकाया और लॉक बंद करके वह थाने में चले गए। करीब दस मिनट बाद जब अक्षय वापस बाहर आए तो बाइक वहां नहीं थी। इसके बाद पीड़ित इंस्पेक्टर के पास पहुंचे।

अधिवक्ता का आरोप है कि थाने के बाहर से बाइक चोरी की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा कि वह थाने से 100 मीटर अथवा 500 मीटर दूर चोरी होने की तहरीर दें, वरना थाने की बेइज्जती हो जाएगी।

पीड़ित ने बाइक चोरी की तहरीर दे दी। इस मामले में जब इंस्पेक्टर विनय कुमार से पूछा तो उनका कहना था कि थाने के बाहर से नहीं कपड़े की दुकान के पास से बाइक चोरी हुई है। जांच की जा रही है।