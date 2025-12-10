Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाने के बाहर से बाइक चोरी...इंस्पेक्टर बोले 100 मीटर दूर चोरी होने की तहरीर दो, वरना थाने की बेइज्जती हो जाएगी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:08 AM (IST)

    मेरठ में थाने के बाहर से एक अधिवक्ता की बाइक चोरी हो गई। अधिवक्ता ने जब थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि थाने से 100 मी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाने के बाहर से अधिवक्ता की बाइक चोरी हो गई। उन्होंने मामले की जानकारी इंस्पेक्टर को दी। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने अधिवक्ता से कहा कि थाने से 100 या 500 मीटर दूर से बाइक चोरी की होने की तहरीर दें, अन्यथा थाने की बेइज्जती हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सैनिक विहार निवासी अक्षय कुमार ने बताया कि वह मेरठ कचहरी में अधिवक्ता हैं। मंगलवार रात वह एक मामले में दारोगा संगम यादव से मिलने आए थे।

    बाइक पर हेलमेट लटकाया और लॉक बंद करके वह थाने में चले गए। करीब दस मिनट बाद जब अक्षय वापस बाहर आए तो बाइक वहां नहीं थी। इसके बाद पीड़ित इंस्पेक्टर के पास पहुंचे।

    अधिवक्ता का आरोप है कि थाने के बाहर से बाइक चोरी की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा कि वह थाने से 100 मीटर अथवा 500 मीटर दूर चोरी होने की तहरीर दें, वरना थाने की बेइज्जती हो जाएगी।

    पीड़ित ने बाइक चोरी की तहरीर दे दी। इस मामले में जब इंस्पेक्टर विनय कुमार से पूछा तो उनका कहना था कि थाने के बाहर से नहीं कपड़े की दुकान के पास से बाइक चोरी हुई है। जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम