    पति की कातिल मुस्कान ने पुलिस कस्टडी में दिया बेटी को जन्म

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:26 PM (IST)

    पति की कातिल मुस्कान। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला अदालत में ट्रायल पर चल रहा है। जेल में बंद सौरभ की पत्नी हत्यारोपित मुस्कान ने शाम 6:50 मिनट पर बेटी को जन्म दे दिया। बच्चा और मां दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं। नार्मल डिलीवरी के दौरान ही बेटी को जन्म दिया है। रविवार की शाम को ही प्रसव पीड़ा होने पर जेल परिसर से मुस्कान को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। मुस्कान की पहले से एक बेटी है, जो अपने नाना-नानी के साथ रहती है। उधर, सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराएंगे। उसके बाद ही बच्ची को स्वीकार किया जाएगा।

    बता दें कि तीन मार्च की रात को ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। शव को चार टुकड़े में बांट कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। उसके बाद मुस्कान-साहिल घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों लौटे। तब सौरभ हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।

    जेल में नियमित मेडिकल जांच में मुस्कान गर्भवती मिली थी। रविवार दोपहर उसे प्रसव पीड़ा हुई। शाम करीब पांच बजे उसे मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां पर महिला डाक्टर शगुन सिंह उसका उपचार कर रही हैं। डा. शगुन ने बताया कि मुस्कान को शाम छह बजे से काफी दर्द होने लगा था। उसके बाद उसे लेबर रूम से प्रसव कक्ष में ले गए। नार्मल प्रसव का प्रयास किया गया।

    शाम 6:50 मिनट पर मुस्कान ने बेटी को जन्म दे दिया। बेटी और मां पूरी तरह से स्वस्थ्य है। दोनों को प्रसव कक्षा से लेबर कक्ष में शिफ्ट कर दिया। बच्ची के पैदा होने के बाद अस्पताल और मेडिकल कालेज का स्टाफ भी मुस्कान को देखने पहुंच गया। मुस्कान के पास महिला पुलिसकर्मी लगाई गई, जबकि बाहर गेट पर राइफल लेकर पुलिसकर्मी को लगाया गया।

    बेटी को जन्म देने की सूचना पर जमा हो गई भीड़... बढ़ाई गई सुरक्षा
    मेडिकल कालेज में मीडिया का भी तांता लगा है। इसी के चलते पुलिस लाइन और मेडिकल थाने से पुलिसकर्मी बुलाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुस्कान ने जैसे ही शाम को बेटी को जन्म दिया। उसके बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी मेडिकल इंस्पेक्टर शिव प्रकाश भी फोर्स लेकर मेडिकल कालेज पहुंच गए। वहां पर भीड़ को लेबर रूम के पास से हटाया जा रहा है। भीड़ की वजह से मरीजों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। मेडिकल कालेज में कड़ी सुरक्षा के तहत मुस्कान को रखा गया है।