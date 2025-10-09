करवा चौथ की छुट्टी पर घर आया था दारोगा, पत्नी अलमारी में रखने जा रही थी ये चीज; एक आवाज आई और मच गई खलबली

जागरण संवाददाता, मेरठ। करवा चौथ की छुट्टी पर घर आए दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली पत्नी की जांघ में लग गई। घायल अवस्था में महिला को रुड़की रोड स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई हैं। महिला के मायके पक्ष ने किसी भी कार्रवाई से इन्कार कर दिया। दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर पुलिस आगरा में भेजेंगी।



दौराला निवासी रोबिन यूपी पुलिस में दारोगा हैं। उनकी तैनाती आगरा में चल रही हैँ। रोबिन की शादी गंगानगर निवासी दीपिका से हुई थी। बताया जाता है कि करवा चौथ के त्योहार पर रोबिन आगरा से छुट्टी लेकर घर पर आया था। वह अपने साथ सर्विस पिस्टल भी लेकर आया था। गुरुवार की शाम करीब सात बजे दीपिका के परिवार के लोग भी दौराला आए हुए थे।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थी। तभी अचानक पिस्टल से गोली चल गई। गोली दीपिका के पैर में जांघ पर लगने से वह खूनमखून हो गई। परिवार के लोग तत्काल ही रुड़की रोड स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में लेकर गए, वहां पर दीपिका का उपचार शुरू कर दिया।

अस्पताल की तरफ से मामले की जानकारी दौराला पुलिस को दी गई। सूचना के बाद सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला और उसके मायके पक्ष के बयान दर्ज किए गए। दोनों ने किसी भी कार्रवाई से इन्कार कर दिया है, जबकि रोबिन ने अपने बयानों में बताया कि वह आगरा से करवा चौथ के त्योहार पर छुट्टी लेकर आया था।