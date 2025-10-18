Bulandshahr : ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को रौंदा, दो लोगों की मौके पर ही मौत, पर्व के मौके पर परिवार में कोहराम
बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान किसान सच्चे गुर्जर और मजदूर वीरू के रूप में हुई है, जो खेत से काम करके लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में अनूपशहर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी (बुलंदशहर)। खेत से काम कर घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक को रौंद दिया। दुर्घटना में किसान व मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज क्षतिग्रस्त बाइक व ट्रैक्टर-ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया।
गुलावठी क्षेत्र के उस्तरा गांव निवासी किसान 52 वर्षीय सच्चे गुर्जर पुत्र राजवीर अपने साथ ऐंचाना गांव निवासी मजदूर 55 वर्षीय वीरू पुत्र गंगासरन के साथ बाइक से सैदपुर रोड पर काली नदी के पास स्थित खेत पर धान की कटाई कराकर लौट रहे थे।
शुक्रवार देर शाम खेत से वापस लौटते समय काली नदी पुल के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक को रौंद दिया।
दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि उस पर सवार सच्चे व वीरू की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
ट्रैक्टर-ट्राली चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक व ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया। किसान व मजदूर की मौत से पर्व के मौके पर परिवार में कोहराम मच गया।
किसान के दो बेटे व एक बेटी है, जो अभी पढ़ाई कर रहे है। शनिवार सुबह दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया। किसान के भाई ब्रजवीर ने बताया कि दुर्घटना के समय बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है।
युवक ने पंखे से लटककर की आत्महत्या
संवाद सूत्र, जागरण अनूपशहर (बुलंदशहर)। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की देर सांय क्षेत्र ग्राम एंचोरा निवासी 23 वर्षीय प्रशांत तोमर पुत्र अजय तोमर ने अपने घर में लगे पंखे में साड़ी की सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। चाचा संजय सिंह ने बताया कि प्रशांत की शादी दो वर्ष पूर्व डिबाई क्षेत्र के गांव इंदौर खेड़ा से हुई थी। एक दिन पूर्व वह दिल्ली से गांव आया था।
घटना के समय उसके पिता किसी कार्य से बाहर गए थे। प्रशांत की चाची का कहना है कि शाम के समय कमरे से प्रशांत के रोने की आवाज आ रही थी। प्रशांत की मौत से परिवार मे कोहराम मच गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।