Bulandshahr : ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को रौंदा, दो लोगों की मौके पर ही मौत, पर्व के मौके पर परिवार में कोहराम

संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी (बुलंदशहर)। खेत से काम कर घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक को रौंद दिया। दुर्घटना में किसान व मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज क्षतिग्रस्त बाइक व ट्रैक्टर-ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया।

गुलावठी क्षेत्र के उस्तरा गांव निवासी किसान 52 वर्षीय सच्चे गुर्जर पुत्र राजवीर अपने साथ ऐंचाना गांव निवासी मजदूर 55 वर्षीय वीरू पुत्र गंगासरन के साथ बाइक से सैदपुर रोड पर काली नदी के पास स्थित खेत पर धान की कटाई कराकर लौट रहे थे।

शुक्रवार देर शाम खेत से वापस लौटते समय काली नदी पुल के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक को रौंद दिया।

दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि उस पर सवार सच्चे व वीरू की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ट्रैक्टर-ट्राली चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक व ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया। किसान व मजदूर की मौत से पर्व के मौके पर परिवार में कोहराम मच गया।

किसान के दो बेटे व एक बेटी है, जो अभी पढ़ाई कर रहे है। शनिवार सुबह दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया। किसान के भाई ब्रजवीर ने बताया कि दुर्घटना के समय बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा था। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है।