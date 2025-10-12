Language
    दीपावली की वजह से साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुलेगा मेरठ का ये बाजार, मेला आयोजन की चल रही तैयारी

    By Dileep Patel Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    मेरठ का आबूलेन बाजार सोमवार को भी खुला रहेगा, जो त्योहारों की खरीदारी के लिए एक विशेष अवसर है। 18 अक्टूबर से चार दिवसीय दीपावली मेला शुरू होगा, जिसमें 18 और 19 अक्टूबर को आबूलेन फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण होगा। व्यापार संघ ने खास तैयारी की है, जिसमें रंग, रोशनी और विभिन्न शाकाहारी व्यंजनों का संगम होगा। पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर का प्रमुख आबूलेन बाजार सोमवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुलेगा। त्योहारी खरीददारी के लिए यह ग्राहकों के लिए विशेष अवसर दिया गया है। इस बार दीपावली मेला चार दिवसीय होगा। जो 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 21 अक्टूबर को समाप्त होगा। इन सबके बीच मुख्य आकर्षण आबूलेन फूड फेस्टिवल होगा। जिसका आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को होने जा रहा है।

    आबूलेन व्यापार संघ ने इसकी खास तैयारी की है। दीपावली पर रंग, रोशनी और स्वाद का संगम देखने को मिलेगा। कई राज्यों और प्रदेश के कई शहरों के विशेष व्यंजनों के स्टाल लगाए जाएंगे। यह फूड फेस्टिवल पूरी तरह से शाकाहारी होगा। परिवार के साथ व्यंजनों और उत्सव का आनंद ले सकेंगे।

    आबूलेन व्यापार संघ के महामंत्री राजबीर सिंह ने बताया कि बाजार की सड़काें और गलियों को रंग-बिरंगी लाइटों, थीम आधारित सजावट और तोरणद्वारों से सजाया जा रहा है। आबू प्लाजा और गणपति कांप्लेक्स में विशेष सजावट की जाएगी। बाजार में आने वाले ग्राहकों को वाहन पार्किंग की असुविधा न हो। इसके लिए कैंट बोर्ड ने आबूनाले पर, काठ के पुल के पास और चाट बाजार के पास अस्थायी कार व दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की है।