दीपावली की वजह से साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुलेगा मेरठ का ये बाजार, मेला आयोजन की चल रही तैयारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर का प्रमुख आबूलेन बाजार सोमवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुलेगा। त्योहारी खरीददारी के लिए यह ग्राहकों के लिए विशेष अवसर दिया गया है। इस बार दीपावली मेला चार दिवसीय होगा। जो 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 21 अक्टूबर को समाप्त होगा। इन सबके बीच मुख्य आकर्षण आबूलेन फूड फेस्टिवल होगा। जिसका आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को होने जा रहा है।

आबूलेन व्यापार संघ ने इसकी खास तैयारी की है। दीपावली पर रंग, रोशनी और स्वाद का संगम देखने को मिलेगा। कई राज्यों और प्रदेश के कई शहरों के विशेष व्यंजनों के स्टाल लगाए जाएंगे। यह फूड फेस्टिवल पूरी तरह से शाकाहारी होगा। परिवार के साथ व्यंजनों और उत्सव का आनंद ले सकेंगे।