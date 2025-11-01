मेरठ में साहूकार की हत्या और डकैती का आरोपी मुठभेड़ में घायल, 50 हजार का था इनाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला थाना पुलिस ने साहूकार की हत्या और डकैती के आरोपित 50 हजारी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। घायल के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, तीन कारतूस व बाइक बरामद की है। घायल को दौराला सीएचसी में भर्ती कराया है।

पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात में पुलिस टीम कस्बा लावड़ मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया। युवक को रूकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायर कर दिया।

पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में बदमाश की पहचान मुज्जमिल पुत्र शकील निवासी अहमदनगर लिसाड़ी गेट के रूप में हुई।

जांच में सामने आया कि मुज्जमिल छह सितंबर को भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव स्याल में साहूकार तेजपाल के घर डकैती डालने और साहूकार की हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। मुज्जमिल पर एसएसपी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इस मामले में छह बदमाश पहले ही जेल जा चुके है। थाना प्रभारी सुमन सिंह का कहना है कि बदमाश को फिलहाल दौराला सीएचसी में भर्ती कराया गया है।