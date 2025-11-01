Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में साहूकार की हत्या और डकैती का आरोपी मुठभेड़ में घायल, 50 हजार का था इनाम

    By Vinod Phogat Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    मेरठ के दौराला थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश मुज्जमिल को गिरफ्तार किया है, जो साहूकार की हत्या और डकैती के मामले में वांछित था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। उसके पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला थाना पुलिस ने साहूकार की हत्या और डकैती के आरोपित 50 हजारी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। घायल के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, तीन कारतूस व बाइक बरामद की है। घायल को दौराला सीएचसी में भर्ती कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात में पुलिस टीम कस्बा लावड़ मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया। युवक को रूकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायर कर दिया।

    पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में बदमाश की पहचान मुज्जमिल पुत्र शकील निवासी अहमदनगर लिसाड़ी गेट के रूप में हुई।

    जांच में सामने आया कि मुज्जमिल छह सितंबर को भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव स्याल में साहूकार तेजपाल के घर डकैती डालने और साहूकार की हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। मुज्जमिल पर एसएसपी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इस मामले में छह बदमाश पहले ही जेल जा चुके है। थाना प्रभारी सुमन सिंह का कहना है कि बदमाश को फिलहाल दौराला सीएचसी में भर्ती कराया गया है।