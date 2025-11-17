SIR अभियान में लेखपाल से क्या गलती हो गई? DM ने सस्पेंड करने के दे दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, मवाना। चुनाव आयोग द्वारा संचलित विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) को प्रशासन ने पारदर्शिता के कराने के लिए कमर कस ली है। डीएम डा. वीके सिंह ने रविवार को तहसील पहुंचकर एसआइआर प्रक्रिया के तहत चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। डीएम ने एसआइआर में ढिलाई बरतने पर एसडीएम को लेखपाल रुपाली को निलंबित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए और प्रक्रिया में लगे बीएलओ शत प्रतिशत घरों का सत्यापन करें। एसआइआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। डीएम ने मवाना खुर्द में भी बूथों का निरीक्षण किया।



आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआइआर को लेकर शनिवार को एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ ही बीएलओ को सहयोग करने की अपील की थी। रविवार को एसडीएम ने हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र के सुपरवाइजरों की बैठक ली और पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए।

साथ चेताया कि कार्य में लापरवाही बरते पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने गांव सठला में बूथों का निरीक्षण कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। बता दें कि सठला में बूथ 233 से 242 तक बूथ हैं। सठला में बूथों के निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर व बीएलओ मौजूद मिले, लेकिन लेखपाल रुपाली नदारद मिली।