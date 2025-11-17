Language
    SIR अभियान में लेखपाल से क्या गलती हो गई? DM ने सस्पेंड करने के दे दिए निर्देश

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को मतदाता पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता बरतने और बीएलओ द्वारा घरों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कहा। एसडीएम ने सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए।

    जागरण संवाददाता, मवाना। चुनाव आयोग द्वारा संचलित विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) को प्रशासन ने पारदर्शिता के कराने के लिए कमर कस ली है। डीएम डा. वीके सिंह ने रविवार को तहसील पहुंचकर एसआइआर प्रक्रिया के तहत चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। डीएम ने एसआइआर में ढिलाई बरतने पर एसडीएम को लेखपाल रुपाली को निलंबित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए और प्रक्रिया में लगे बीएलओ शत प्रतिशत घरों का सत्यापन करें। एसआइआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। डीएम ने मवाना खुर्द में भी बूथों का निरीक्षण किया।

    आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआइआर को लेकर शनिवार को एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ ही बीएलओ को सहयोग करने की अपील की थी। रविवार को एसडीएम ने हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र के सुपरवाइजरों की बैठक ली और पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने के निर्देश दिए।

    साथ चेताया कि कार्य में लापरवाही बरते पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने गांव सठला में बूथों का निरीक्षण कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। बता दें कि सठला में बूथ 233 से 242 तक बूथ हैं। सठला में बूथों के निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर व बीएलओ मौजूद मिले, लेकिन लेखपाल रुपाली नदारद मिली।

    जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम संतोष कुमार को सठला की लेखपाल रुपाली को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि एसआइआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ कराएं।तहसीलदार निरंकार सिंह, नायब तहसीलदार व मतदाता पंजीयन कक्ष स्टाफ मौजूद रहा।