Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 18 दिसंबर 2025 की शाम तक रहीं सुर्खियों में

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। भाजपा नेता के भाई ने बिल्डर के साथ की मारपीट

मेरठ : भाजपा नेता सुनील भराला के भाई अजय पर एक बिल्डर के साथ मारपीट का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामले की जांच सीओ दौराला को दी गई है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई।

भाई को दिए पांच लाख रुपये मांगने पर भतीजों ने किया जानलेवा हमला

मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रोहटा रोड स्थित श्रीराम विहार निवासी मुकेश वर्मा ने केस दर्ज कराया है। कहा कि उसने अपने भाई को पांच लाख रुपये दिए थे। 15 दिसंबर को वह अपने भाई के घर अपने पांच लाख रुपये मांगने गया था।

जहां भाई नहीं मिला तो वह वापस अपने घर आ गया। आरोप है कि उसके बाद भाई के बेटे गोलू व माटू लाठी डंडों के साथ मुकेश के घर पहुंच गए। लाठी डंडों के साथ मुकेश ने आने का कारण पूछा, जिस पर दोनों ने गाली गलौज करते हुए पिटाई शुरू कर दी, जिसमें मुकेश समेत दो लोग घायल हो गए। हमलावर धमकी देकर भाग गए।

नमाज पढ़कर लौट रहे युवक से मारपीट, दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

मेरठ : अहमद चूना पट्टी रोड निवासी नफीस ने बताया कि बुधवार शाम वह नमाज पढ़कर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में फिरोज की बकरी बंधी थी। नफीस ने फिरोज से बकरी को मस्जिद आने जाने के दौरान सड़क पर नहीं बांधने का आग्रह किया।

आरोप है कि फिरोज ने अपने भाई सैफी व दो दोस्तों को बुला लिया। विरोध किया तो आरोपितों ने लाठी-डंडे व राड से हमला कर दिया। उसे बेरहमी से पीटा गया। आरोपित के खिलाफ नफीस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राजस्थान पुलिस ने नकली नोट छापने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा

सहारनपुर: नकली नोटों के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर से मुख्य आरोपित गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया है। आरोपित सेंट्रल पार्क स्थित अपने आवास पर प्रिंटर से नकली नोट छापने का धंधा चला रहा था। जांच में सामने आया है कि वह एक लाख रुपये के असली नोट लेकर बदले में तीन लाख रुपये के नकली नोट देता था।

तीन एसडीएम समेत 13 अफसरों का रोका वेतन, चार को कारण बताओ नोटिस

शामली : जिले के विद्यालयों का निरीक्षण न करने पर डीएम ने तीनों तहसीलों के एसडीएम, डीपीआरओ एवं सीडीपीओ समेत 13 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड में विकास कार्यों में लापरवाही पर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस व जियो टैगिंग में खराब प्रगति पर कांधला ब्लाक के कोर्डिनेटर को भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं।

तेलंगाना में चोरी का राजफाश, 265 ग्राम सोना और तीन लाख की नगदी बरामद

शामली : शामली पुलिस ने तेलंगाना में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश समयदीन उर्फ सामा को थानाभवन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। गुरुवार को पुलिस ने समयद्दीन के साथी उस्मान पुत्र यासीन निवासी कांधला को गिरफ्तार किया।

आरोपित के कब्जे से 265 ग्राम सोने के आभूषण और तीन लाख दो हजार रुपये की नगदी बरामद की गई। आरोपित ने बताया कि समय दीन ने तेलंगाना के जिला नागरकुर्नल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसका माल उसने उस्मान को दे रखा था। पकड़ा गया आरोपित बदमाश समयद्दीन का बहनोई है।

कोहरे में ट्रक में पीछे से टकराई बस, छह छात्राएं घायल

बिजनौर : भगवंत इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी की एएनएम व जीएनएम की छात्राओं की जिला मेडिकल अस्पताल में इंटर्नशिप चल रही है। गुरुवार को कालेज की बस से लगभग 15 छात्राएं जिला मेडिकल कालेज आ रहीं थीं। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर बैराज के पुल से आगे उनकी बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार छात्राओं में डर के मारे चीख पुकार मच गई। हादसे में संध्या, रूचिका, गीतांशु, प्रज्ञा, तनीषा व सरल चोटिल हो गईं। बस का चालक सभी छात्राओं को जिला मेडिकल कालेज के अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां घायल छात्राओं का उपचार चल रहा है।

आपत्तिनजनक वीडियो अपलोड करने वाले बिजनौर के युवक पर मुकदमा बुलंदशहर : इंटरनेट मीडिया पर बाल यौन शोषण से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया। इंटरनेट मीडिया की साइबर मानिटरिंग के दौरान, दिल्ली की साइबर टीम को इस आपत्तिजनक सामग्री के बारे में जानकारी मिली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, टीम ने तुरंत वीडियो के स्रोत और अपलोडर की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच शुरू की। बिजनौर के युवक ने मुस्कान नामक यूजर आईडी से बुलंदशहर में वीडियो अपलोड की। बाल यौन शोषण से संबंधित वीडियो साइबर क्षेत्र का एक अपराध है। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मासूमों से घिनौनी हरकत करने पर हुई गोपीचंद की हत्या

मुजफ्फरनगर : जानसठ कोतवाली क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय गोपीचंद की हत्या मासूमों से घिनौनी हरकत करने के कारण हुई थी। गत 16 दिसंबर की रात उसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और नाक से भी खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने एक युवक और दो किशोरों से पूछताछ की। पता चला कि गोपीचंद किशोरों के साथ दुष्कर्म करता था। दोनों किशोर और युवक के साथ भी घिनौनी हरकत की और परिवार वालों को बताने की धमकी दी। इसी कारण उन तीनों ने इसकी हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में लगी है।