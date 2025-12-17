Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो दिनभर रहीं सुर्खियों में

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। हाई कोर्ट बेंच के लिए ऐतिहासिक बंद... अस्पताल और परिवहन के अलावा सब कुछ रहा बंद रहा मेरठ : पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को मेरठ में ऐतिहासिक बंद रहा। जिसमें लगभग 1,200 संगठनों का समर्थन मिला। व्यापार संघ के दोनों गुटों के साथ-साथ सभी बाजारों के व्यापार संघ, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के संगठन, आइएमए सुमित सभी संगठनों ने बंद का समर्थन किया।

बुधवार सुबह से ही शहर की सड़के सूनी रही। निजी स्कूलों में अवकाश रहा और पेट्रोल पंप बंद रहे। अधिवक्ताओं ने बेगमपुल पर मानव श्रृखंला बनाई तथा एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंप कर मुख्य धरना समाप्त किया।

वहीं, बागपत में अधिवक्ताओं ने डीएम अस्मिता लाल के ज्ञापन लेने के लिए आने में देर करने पर दिल्ली-सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया। डीएम ने उनके बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया। उधर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर में बंद का मिला-जुला असर रहा। बाजारों में आंशिक रूप से दुकानें बंद रहीं। अधिवक्ताओं ने इन सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

गेट के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र की दामोदर कालोनी के गेट के पास आंबेडकर नगर में किराये के मकान में रहने वाले 48 वर्षीय विनोद जाटव ने गृह क्लेश के चलते मंगलवार देर रात में पेड़ पर फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार सुबह जब लोग नींद से जागे तो पेड़ से शव लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया।

पुलिस के अनुसार विनोद मूलरूप से गांव हसनपुर कला थाना भावनपुर का रहने वाला है। युवक की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा कि किठौर निवासी सुऐब मलिक उसकी पत्नी को नेता बनाना चाहता है और उसे किसी पार्टी से विधानसभा का टिकट दिलाने की बात करता है। इस बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद चल रहा है। पत्नी से विवाद के चलते विनोद तीन-चार महीनों से आंबेडकर नगर में किराये के मकान में अकेला रह रहा था। वह पिकअप गाड़ी चलाकर अपना गुजारा कर रहा था।

पिता-पुत्र पर युवती के अपहरण व हत्या की धमकी का मुकदमा

मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर निवासी युवक 10 दिसंबर को गांव में ही रहने वाली एक युवती को बहला-फुसलाकर ले गया था। युवती घर में रखी डेढ़ लाख रुपये की नकदी व सोने-चांदी के जेवर अपने साथ ले गई है। पता चलने पर युवती के पिता ने आरोपित से फोन पर बातचीत की तो आरोपित ने पीड़ित पिता को युवती और उसके दोनों भाई की हत्या करने धमकी दे डाली। पीड़ित पिता ने आरोपित और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सर छोटूराम कालेज में मधुमक्खियों का हमला, तीन को काटा

मेरठ : सर छोटूराम इंजीनियरिंग कालेज में नाले के पास गेट पर स्थित एक पेड़ पर लगे छत्ते से उड़ी मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला बोल दिया. जिससे वहां से गुजर रहे छात्रों हिमांशु कुमार और ऋषभ सिंह पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों छात्रों को कपड़े ढका और उन्हें बचाया। यश नाम के बच्चे को भी मधुमक्खियों ने काटा है। इसके बाद उन्हें मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जिस रास्ते पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। उस रास्ते पर राहगीरों को आने-जाने से रोक दिया गया।

मधुमक्खियों ने बोला हमला, सात शिक्षक, चार रसोइया व 47 विद्यार्थियों को काटा

बुलंदशहर : गांव दानगढ़ में संविलियन विद्यालय के परिसर में मिड डे मील खा रहे विद्यार्थियों पर पेड़ पर बने छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के डंक से सात शिक्षक, चार रसोइया व 47 विद्यार्थी घायल हो गए। घायलों को दानपुर स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद विद्यार्थियों को घर भेज दिया। मधुमक्खियों के छत्ते पर किसी असामाजिक तत्व द्वारा पत्थर फेंकने का आरोप है। घटना के बाद पेड़ से छत्ते को हटा दिया गया।

पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलने का प्रयास, भट्ठा मालिक समेत नौ पर मुकदमा

बागपत : गांव दाहा के निकट मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली रोकने का प्रयास करने पर चालक ने पुलिस कर्मी पर ट्रैक्टर ट्राली से कुचलने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंचे दारोगा के साथ भी भट्ठा मालिक समेत नौ लोगों ने गाली गलौज एवं धक्का मुक्की की। जिस पर पुलिस ने भट्ठा मालिक समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

नेवी टेक्नोलाजी का लिंक देकर निकाले सात लाख रुपये

मुजफ्फरनगर: मल्हूपुरा निवासी युवक चांद मियां के मोबाइल पर नेवी टेक्नोलाजी का लिंक भेजकर उसके खाते से 6.99 लाख रुपये निकाल लिए गए। युवक को इसका संदेश मिला तो उसके होश उड़ गए। युवक ने साइबर थाने में अज्ञात आनलाइन लुटेरे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

मैनपुरी से चार साल से लापता युवक मुजफ्फरनगर में ढाबे पर मिला

मुजफ्फरनगर : चार साल पहले मैनपुरी जिले से लापता युवक मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर मिला। मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वह अपना नाम व पता स्पष्ट नहीं बता रहा था। पुलिस ने सी-प्लान एप का उपयोग किया और स्वजन तक पहुंच गई। युवक के सकुशल मिलने पर स्वजन ने हर्ष व्यक्त किया और पुलिस का आभार जताया।

छात्रा के अपहरण का आरोपित मुदस्सिर गिरफ्तार, भेजा जेल

मुजफ्फरनगर : नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली अनुसूचित वर्ग की छात्रा का अपहरण करने वाले मुदस्सिर को नगर कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के विरुद्ध पोक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अवैध रूप से काट दिए सागौन के 40 बेशकीमती पेड़

सहारनपुर : गांव कादरपुर में 40 सागौन के पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। प्रकरण सुर्खियों में आने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। बेहट क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फल पट्टी अधिसूचित है। जिसके चलते यहां उद्योग लगाने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इस पट्टी के बचाव के लिए सरकार की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। जिसके चलते हरे-भरे आम के बागों पर वन माफियाओं का कुल्हाड़ी चल जाता है।

पोस्टमार्टम के बाद मायके पक्ष को सिपुर्द किए गए तीनों के शव

शामली : कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पत्नी और दो बेटियों की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित फारूख को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव महिला के मायके पक्ष के स्वजन को सिपुर्द कर दिए गए। वह तीनों के शव लेकर चले गए। पुलिस ने आरोपित फारुख की निशानदेही पर तीन तमंचे, सात खोखा और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए है।