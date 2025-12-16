Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो दिनभर रहीं सुर्खियों में

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। भैंसाली बस अड्डे पर दो बसों के बीच में आकर स्कूटी सवार छात्रा की मौत मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह भैंसाली बस अड्डे के सामने दो बसों के बीच में आने से स्कूटी सवार छात्रा अक्सरा पुत्री आसिफ निवासी ईरा गार्डन थाना ब्रह्मपुरी की मौत हो गई। अक्सरा डोगरा लाइंस स्कूल में कक्षा 11 वीं में पढ़ती थी। वहां मौजूद पुलिस ने राहगीरों की मदद से छात्रा को दयानंद अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी होने पर छात्रा के स्वजन अस्पताल पहुंचे और शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। पुलिस घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी के लिए आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिसाड़ी गेट में चाचा के साथ गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक को गोली मारी मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर में चाचा के साथ गाली-गलौज का विरोध करने पर बाइक सवार दो युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। खुशहाल नगर निवासी 18 वर्षीय जीशान पुत्र आसमोहम्मद मंगलवार दोपहर में गली के कोने पर किराना की दुकान के बाहर अपने चाचा सिराज के साथ बैठा हुआ था। वहीं पास में चार युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे।

सिराज ने इसका विरोध किया तो चारों युवकों ने सिराज को गाली-गलौज कर दी। पास में बैठे जीशान ने इसका विरोध किया तो चारों युवक भुगत लेने की धमकी देकर चले गए। करीब डेढ़ घंटे बाद दो युवक बाइक पर पहुंचे और चाचा-भतीजे पर फायर कर दिया। पैर में गोली लगने से जीशान घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश कर रही है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जागृति विहार में दो मकानों से नकदी व जेवर चोरी मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर सात में एक ही रात में चोर ने प्रेमसिंह के बंद मकान और पड़ोसी बिजेंद्र के मकान में घुसकर नकदी व जेवर चोरी कर ले गया। चोर बिजेंद्र के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर की तलाश शुरू कर दी है।

मवाना पुलिस ने बंद दुकानों में चोरी करने वाले दो आरोपित दबोचे मेरठ : मवाना थाना पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के दो आरोपित रिजवान पुत्र एहसान निवासी खटीक मुहल्ला कस्बा लावड और सलमान पुत्र यूनुस निवासी मनिहारों वाली गली कस्बा लावड़ थाना इंचौली को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से चोरी की गई नकदी, तमंचा और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है।

वाहन की टक्कर से पुल से गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत बागपत : मेरठ में एक अपराधी की सुरागरसी कर लौटते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिस की निजी कार बालैनी पुल से अनियंत्रित होकर गिर गई। उसमें सवार हेड कांस्टेबल राहुल कुमार वासी गंगहेरी थाना औरंगाबाद (बुलंदशहर) व युवक अजरुद्दीन की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल कौशल शर्मा निवासी ग्राम कमालपुर थाना मुकीमपुर (अलीगढ़) समेत तीन लोग घायल हुए। उनका मेरठ अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, मजदूर का शरीर टुकड़ों में उड़ा बिजनौर : कोतवाली नजीबाबाद के कस्बा जलालाबाद स्थित शिफा पटाखा फैक्ट्री में मजदूर रोजाना की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज धमाका हो गया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम पाडला निवासी 34 वर्षीय सुधीर कुमार पुत्र राजपाल सिंह के शरीर टुकड़े हवा में उड़ गए।

पुलिस के अनुसार सुधीर पिछले लगभग दो साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अमित कुमार, सीओ नितेश प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी अभिषेक जाने मौका मुआयना किया। जांच जारी है।

भूमि पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस, पूर्व सभासद ने दी जान से मारने की धमकी बिजनौर : धामपुर के मुहल्ला पहाड़ी दरवाजा में विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान दूसरे पक्ष के पूर्व सभासद फरीद अहमद ने कोर्ट का आदेश लेकर आए और दूसरे पक्ष के व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरोपित पूर्व सभासद फरीद अहमद ने पुलिस से छूटकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूर जाकर गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई।

स्वजन के नशा करने से रोकने पर युवक ने की आत्महत्या बुलंदशहर : थाना अहमदगढ़ के ग्राम चिमावली निवासी 28 वर्षीय दिनेश पुत्र मनवीर शराब के नशे का आदी थी। स्वजन ने नशा करने से युवक को रोका था। युवक को स्वजन ने घर में बांधकर रखा था। मंगलवार को युवक ने खुद को बंधनमुक्त करके अनूपशहर क्षेत्र में गांव जिरौली के जंगल में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली।

आठ कालोनियों में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति रही प्रभावित बुलंदशहर : खुर्जा में विद्युत लाइन के इंसुलेटरों में फाल्ट के चलते आठ कालोनियों में करीब 14 घंटे आपूर्ति प्रभावित रही। जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह आपूर्ति सुचारू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भाकियू का युवाओं से संवाद कार्यक्रम मुजफ्फरनगर : पिछले दिनों गांव सोरम में हुई सर्वखाप पंचायत के बाद भाकियू ने अपने आंदोलन और कार्यक्रमों की दिशा और दशा में परिवर्तन किया है। जिसके मध्यनजर हर माह की 17 तारीख को होने वाली सिसौली की मासिक पंचायत स्थगित की गई है। इसके स्थान पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को सिसौली के किसान भवन में युवा संवाद कार्यक्रम होगा। जिसमें सर्वखाप पंचायत में लिए गए निर्णय पर युवाओं से सीधी बात होगी। नशा त्यागने और शिक्षा व खेलों पर ध्यान देने और बुजुर्गों का सम्मान करने आदि मसलों पर युवाओं को संदेश दिया जाएगा। वहीं रालोद 123 गांवों में चौपाल लगाएगा।

लापता महिला की हत्या, यमुना नहर में नग्न अवस्था में मिला शव सहारनपुर : कस्बे के मुहल्ला महाजनान से लापता महिला का शव कलसिया के पास पूर्वी यमुना नहर में नग्न अवस्था में मिला है। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। स्वजनों से महिला के शव की शिनाख्त कराई। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाएं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है।