Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो दिनभर रहीं सुर्खियों में

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। व्यापारी से 40 लाख रुपये की साइबर ठगी

मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र के व्यापारी से साइबर अपराधियों ने आनलाइन 40 लाख रुपये की ठगी कर ली। व्यापारी ने साइबर सेल थाने में शिकायत देकर अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। व्यापारी ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक लिंक आया था। लिंक को अपलोड करने के बाद एक अनजान काल आई। कालर ने कुछ डिटेल मांगी और कुछ देर बाद उनके खाते से 40 रुपये की रकम साफ कर दी।

होटल संचालक से मारपीट, हत्या की धमकी

मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव राली चौहान निवासी होटल संचालक कुंवरपाल ने बताया कि गांव छिलौरा निवासी यशबीर व उसके दो पुत्रों ने उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। होटल संचालक जान बचाकर अंदर घुस गया तो आरोपितों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने होटल संचालक की तहरीर पर तीनों पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।



लकड़ी के आढ़ती की कार पर बदमाशों ने चलाई गोलियां

सहारनपुर : यमुनानगर हरियाणा में लकड़ी के आढ़त चलाने वाले मांझीपुर निवासी आदित्य कुमार सैनी पुत्र बृजपाल सिंह की स्कार्पियो कार पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने गोली चलाई दी। आरोपितों ने वारदात को उस समय अंजता दिया। जब वह गांव से कुछ दूरी पर निर्माणाधीन धर्म कांटे पर गए हुए थे। जिस समय गोली चलाई उस समय गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और वह अंदर सामान चेक कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस वह फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। आदित्य से अक्टूबर माह से कई बार अज्ञात विदेशी फोन नंबर से काल पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही थी।

कोडिन युक्त सीरप फर्म से ईडी ने किया दस्तावेज जब्त

सहारनपुर: शास्त्रीनगर स्थित आरोपित विभोर राणा के आवास से ईडी की टीम ने लगातार दो दिन तक छापामारी कर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने परिवार के लोगों की अकाउंट डिटेल्स, फर्म में कोडीन युक्त कफ सीरप के खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज आदि के जब्त किया है। ईडी की टीम जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी।

सीडीओ पर अभद्रता का आरोप लगाकर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास

बुलंदशहर : सोमवार की दोपहर गोसेवक दीपक कलक्ट्रेट पहुंचा। दीपक गोबर के उपले व बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा। उसने सीडीओ निशा ग्रेवाल पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस ने समझा बुझाकर दीपक को वापस घर भेज दिया। उधर, सीडीओ ने व्हाटसअप पर सरकारी ग्रुप से दीपक को बाहर निकालने पर झूठे आरोप लगाने की बात कहीं है।

सहकारी समिति के लेखाकार ने फांसी लगाकर दी जान

बुलंदशहर: गांव रतनपुर में सोमवार को सदरपुर सहकारी समिति के लेखाकार नरेंद्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। सचिव लटूर सिंह ने समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसे लेकर लेखाकार के साथ सचिव ने बैठक बुलाई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है।

सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, 14 से अधिक घायल

बिजनौर। थाना नौगांव सादात क्षेत्र के ग्राम सिकरिया निवासी इमरान अपनी पत्नी सानिया के साथ स्कूटी से जाते हुए शिवाला कला में लगे साप्ताहिक बाजार में रोडवेज बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें अमरोहा की अस्पताल ले जाते हुए सानिया ने रास्ते में दम तोड़ दिया। नूरपुर नगर के नहटौर चौक पर अनियंत्रित ट्रक एवं ई-रिक्शा की भिड़ंत में ई रिक्शा चालक की मौके पर भी मौत हो गई। उसमें बैठा अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर, मंडावली क्षेत्र में देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोटावाली नदी के पास वनवे पर बस और कंटेनर की आमने-सामने की भिड़ंत में दोनों के चालक सहित 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोडिनयुक्त सीरप प्रकरण में पांच मेडिकल स्टोर संचालकों से पूछताछ

बिजनौर : शहर कोतवाली पुलिस ने कोडिन सीरफ की सप्लाई के मामले में पांच मेडिकल संचालकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमे में आरोपित मेडिकल स्टोर संचालकों ने इन्हें प्रतिबंधित सीरफ बेचा है। पुलिस सभी मेडिकल स्टोर के रिकार्ड का मिलान कर रही है। उनके मेडिकल के रिकार्ड कब्जे में लिए है।

दुकान में लगी आग मकान तक पहुंची, लाखों का सामान राख

मुजफ्फरनगर: नगर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी स्थित खिलौने की दुकान में लगी आग मकान तक पहुंच गई। दुकान में रखें सभी खिलौने और मकान में बेड, एलईडी, इनवर्टर के बैटरी और वाशिंग मशीन समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। यह दुकान और मकान व्यापारी संयम जिंदल का है। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

हाईकोर्ट से निलंबन का आदेश निरस्त, बहाल हुए चेयरमैन

बागपत : नगर पालिका परिषद बागपत के निलंबित चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने शासन के आदेश को निरस्त किया। इससे चेयरमैन बहाल हो गए हैं। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।

बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला, घायल

शामली : पिटबुल नस्ल का कुत्ता प्रतिबंध होने के बावजूद लोग पाल रहे हैं। सोमवार को कांधला क्षेत्र के गांव डांगरोल में एक बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बच्चे को स्वजन अस्पताल ले गए और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। इससे पहले भी कांधला क्षेत्र में कई लोगों पर पिटबुल कुत्ते हमला कर चुके है। हालांकि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है। दोनों ही परिवार रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।