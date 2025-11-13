Language
    SIR अभियान के बीच 11 बीएलओ से क्या गलती हो गई? सस्पेंड करने का आदेश जारी

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:21 PM (IST)

    मेरठ में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों के 11 बीएलओ को जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने गणना प्रपत्र मतदाताओं तक नहीं पहुंचाए थे। यह कार्रवाई मेरठ दक्षिण, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा क्षेत्रों में की गई है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में शामिल न होने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों के 11 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को जिलाधिकारी ने निलंबित करने का आदेश उनके विभागाध्यक्ष को दिया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक अधिकारियों को इन सभी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।

    एसआइआर अभियान के लिए जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की तैनाती जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। इन सभी को एसआइआर अभियान के लिए गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता के घर पर पहुंचाने तथा उन्हें भरवाकर वापस लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि जनपद में तीन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 बीएलओ ने अपना कार्य शुरू नहीं किया है। वे ड्यूटी पर नहीं आए हैं।

    इनमें मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चार, हस्तिपाुर विधानसभा क्षेत्र के चार तथा किठौर विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी को निलंबित करने का आदेश विभागाध्यक्षों को दिया गया है। विधानसभा के निर्वाचक अधिकारी इन सभी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराएंगे।

    इनके विरुद्ध हुई कार्रवाई

    मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र
    1. नीरज सहायक अध्यापक
    2. बबीता कटियार लिपिक नगर निगम
    3. ललित स्टीफन लिपिक नगर निगम
    4. मदन मुरारी राजकीय आइटीआइ साकेत

    हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र
    1. शमा परवीन आंगनबाड़ी
    2. पंकज रानी सहायक अध्यापक
    3. रुबीना अली सहायक अध्यापक
    4. देवेंद्र कुनार लिपिक माध्यमिक शिक्षा विभाग

    किठौर विधानसभा क्षेत्र
    1. श्रीमति स्वाती सहायक अध्यापक
    2. आसमीन शिक्षामित्र
    3. रितु नागर