SIR अभियान के बीच 11 बीएलओ से क्या गलती हो गई? सस्पेंड करने का आदेश जारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में शामिल न होने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों के 11 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को जिलाधिकारी ने निलंबित करने का आदेश उनके विभागाध्यक्ष को दिया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक अधिकारियों को इन सभी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।

एसआइआर अभियान के लिए जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की तैनाती जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। इन सभी को एसआइआर अभियान के लिए गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता के घर पर पहुंचाने तथा उन्हें भरवाकर वापस लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि जनपद में तीन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 बीएलओ ने अपना कार्य शुरू नहीं किया है। वे ड्यूटी पर नहीं आए हैं। इनमें मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चार, हस्तिपाुर विधानसभा क्षेत्र के चार तथा किठौर विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी को निलंबित करने का आदेश विभागाध्यक्षों को दिया गया है। विधानसभा के निर्वाचक अधिकारी इन सभी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराएंगे।