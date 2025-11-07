अहमदाबाद से निकले युवक का मऊ में सरयू पुल के नीचे मिला शव, हत्या की आशंका
मऊ में सरयू पुल के नीचे एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान लल्लन प्रजापति के रूप में हुई। वह अहमदाबाद से घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, मऊ। अहमदाबाद से घर के लिए चले युवक का शव शुक्रवार की सुबह संदिग्धावस्था में कस्बा स्थित सरयू पुल के नीचे पड़ा मिला। सूचना पाकर आस-पास के लोगों सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर बाद युवक की पहचान हो पाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्वजन में मातम है।
शुक्रवार की सुबह पुल की तरफ लोग टहल रहे थे। इसी दौरान 35 वर्षीय युवक का शव देख लोग आवाक रह गए। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पाकर थानाध्यक्ष भी मय हमराहियों के साथ पहुंच कर शव की पहचान कराने में जुट गए। कुछ युवक इंटरनेट मीडिया पर युवक के शव की फोटो डालकर पहचान की कोशिश में लग गए।
इंटरनेट मीडिया पर फोटो देखकर स्वजन दोहरीघाट थाने पहुंचे और शिनाख्त की। शव की पहचान गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के भैंसवली निवासी लल्लन प्रजापति के रूप में हुई।
स्वजन का कहना है कि वह अहमदाबाद नौकरी करता था। घर आने के लिए चला था। युवक के शरीर पर कहीं चोट के निशान नही है। मृतक की पत्नी रिंकू का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक को 15 वर्षीय पुत्री विधि, 11 वर्षीय मानवी, सात वर्षीय कृष्णा और चार वर्षीय पुत्र रोहन शामिल है।
थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
