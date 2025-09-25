मऊ में युवक ने सरयू नदी में लगाई छलांग, पुलिस तलाश में जुटी
मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। रामपुर थाना क्षेत्र के लोहजरा गांव का रहने वाला विकास नामक यह युवक देवरिया और बलिया जनपद की सीमा पर स्थित पुल से कूदा। पुलिस गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। पारिवारिक कलह के चलते उसने यह कदम उठाया फिलहाल युवक का पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। रामपुर थाना क्षेत्र के लोहजरा के 20 वर्षीय युवक ने देवरिया और बलिया जनपद की सीमा पर स्थित पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दिया है। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस गोताखोर के माध्यम से उसकी तलाश में जुटी हुई है।
क्षेत्र के रामपुर थानांतर्गत लोहजरा निवासी 20 वर्षीय विकास अपने चार भाइयों के साथ ननिहाल में रहता था। सभी भाइयों में सबसे बड़ा था। इसके माता पिता का निधन पूर्व में हो चुका है। बुधवार की देर शाम को अपने घर में किसी बात को लेकर स्वजन से कहासुनी हुई थी।
इसके बाद गुरुवार को अपने बैग में आधार कार्ड आदि लेकर देवरिया जनपद के भागलपुर स्थित पुल पर दिन में लगभग तीन बजे पहुंचा। उस समय कुछ अन्य युवक पुल पर वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान अचानक युवक नदी में छलांग लगा दिया। इसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
आनन-फानन में वहां मौजूद लोग उसके बैग से आधारकार्ड निकालकर पुलिस के साथ ही उसके गांव में उसके स्वजन को फोन कर घटना की सूचना दिए। सूचना पाकर स्वजन भी मौके पर रवाना हो गए हैं। इसके बाद पुलिस गोताखोर के माध्यम से उसकी तलाश में जुटी हुई है। देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका है।
