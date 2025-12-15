मंदिर आए भाई-बहन को समझा कपल, पूछे तरह-तरह के सवाल; मऊ में महिला इंस्पेक्टर पर हो गई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मऊ। महिला थाने की इंस्पेक्टर को सोमवार को गाजीपुर जिले से आए भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर सार्वजनिक तरीके से हिदायत देना भारी पड़ गया।

एसपी इलामारन ने इस सम्बंध में प्रसारित वीडियो को गंभीरता से लेते हुए महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मंजू सिंह को हटाते हुए लाइन में अटैच कर दिया।

उनकी जगह पर कल्पना मिश्रा महिला थाने की नई महिला थाना प्रभारी बनाया गया है। एसपी की कार्रवाई से पूरे दिन खलबली रही।

बता दें कि सोमवार को महिला थाने की इंस्पेक्टर मंजू सिंह मंदिर में दर्शन करने के लिए गाजीपुर से आए भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर कड़ी पूछताछ की।

परिजनों को फोन कर चेतावनी दी कि बिना गार्जियन ने घूमने न दिया जाए। यह पूरा मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर विषय व नासमझी मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया।