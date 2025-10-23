Language
    मऊ: सब्जी विक्रेता से धोखाधड़ी, छह कर्मचारी फंसे

    Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    मऊ में एक सब्जी विक्रेता के साथ 5.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित श्याम बिहारी ने मुगलपुरा स्वर्ण प्रभा निधि लिमिटेड कंपनी में फिक्स डिपाजिट किया था। रकम मांगने पर कंपनी के कर्मचारियों ने आनाकानी की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    मुगलपुरा स्‍वर्ण प्रभा निधि लिमिटेड निधि कंपनी के आधा दर्जन कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, मऊ। सब्जी विक्रेता के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि हड़पने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर शहर के मुगलपुरा स्‍वर्ण प्रभा निधि लिमिटेड निधि कंपनी के आधा दर्जन कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है।

    मुंशीपुरा मोहल्ला निवासी सब्जी विक्रेता श्याम बिहारी अपने सब्जी का ठेला लगाकर अपने स्वजन का जीविकोपार्जन करता है। पीड़ित सब्जी विक्रेता का आरोप है कि जरूरी कामों के लिए राशि की बचत के लिए निजामुद्दीनपुरा मोहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद और राहुल के माध्यम से कंपनी में तीन वर्ष के लिए दो लाख रुपये फिक्स डिपाजिट कर दिया।

    साथ ही तीन हजार रुपये प्रतिमाह का खाता खोल लिया और प्रतिदिन आय से बचत कर कंपनी में रकम जमा करने लगा। इसी दौरान लड़की का रिश्ता तय हो गया। इस पर कंपनी में जमा फिक्स डिपाजिट और आरडी की रकम पूरा होने पर कंपनी के चिरैयाकोट थाना के नूरपुर कमथरी निवासी जितेंद्र कुमार, छाया देवी, प्रमोद कुमार, अवधेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद और राहुल से आरडी और फिक्स डिपाजिट की कुल रकम 5.40 लाख रुपये की मांग की गई। रकम वापस करने से आरोपित कतराने लगे।

    इसकी शिकायत सब्जी विक्रेता ने पुलिस अधीक्षक से की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है।