वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर गौ-तस्करों से मुठभेड़, एक घायल और छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर तारनपुर गांव के पास गौ-तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना मंगलवार देर रात हुई, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया।

ट्रेलर में गौवंश भरा हुआ था, जिसे तस्कर अवैध रूप से ले जा रहे थे। जब पुलिस ने ट्रेलर को रोकने का इशारा किया, तो तस्करों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके पांच साथी गिरफ्तार कर लिए गए।

यह मुठभेड़ दोहरीघाट के तारनपुर हाईवे पर हुई, जहां सीओ जितेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। गोरखपुर की ओर से आ रहे एक बड़े ट्रेलर को संदिग्ध मानकर रोकने का प्रयास किया गया। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की।

पुलिस ने ट्रेलर की तलाशी ली, तो उसमें दर्जनों गायें और बछड़े ठूंसकर ले जाए जा रहे थे। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी एक सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं, जो अवैध रूप से गोवंश को बिहार ले जाकर गोकशी के लिए बेचते थे।

पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो (नंबर BR 44 V 1809) और एक ट्रक (नंबर BR 01 GB 7456) को जब्त किया। ट्रक में कुल 12 गायें और 11 बछड़े पाए गए, जिनमें से एक गाय गर्भवती थी। सभी गोवंश को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकुमार (15 वर्ष, निवासी छपरा), मकरध्वज यादव (42 वर्ष, निवासी बक्सर), रजनीकांत पांडे (37 वर्ष, निवासी बक्सर), लखन यादव (26 वर्ष, निवासी बक्सर), रामनारायण यादव (निवासी बक्सर) और बबलू यादव (21 वर्ष, निवासी छपरा) के रूप में हुई है। बबलू यादव वही आरोपी है, जिसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।