मऊ में बाइक को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित कार पलटी, युवक की मौत; दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। थाना क्षेत्र के घाघरा पुल के समीप शनिवार की रात साढ़े नौ बजे अनियंत्रित कार बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। इसकी वजह से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है।

बड़हलगंज (गोरखपुर) से दोहरीघाट की ओर से कार जा रही थी। रात साढ़े नौ बजे अचानक अनियंत्रित होकर पीछे से बाइक में टक्कर मारते हुए पलट गई। इससे बाइक चालक धनौलीरामपुर निवासी 45 वर्षीय सूर्यभान यादव व कार में सवार गोरखपुर जनपद के गगहा थाना के गंभीरपुर निवासी 35 वर्षीय आलोक सिंह व 32 वर्षीय अनवर अली गंभीर रूप से घायल पाए गए।