    मऊ में बाइक को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित कार पलटी, युवक की मौत; दो लोग घायल

    By Arun Kumar Rai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    शनिवार की रात दोहरीघाट के पास एक अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सूर्यभान यादव की मौत हो गई। कार में सवार दो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और मृतक के परिवार में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। थाना क्षेत्र के घाघरा पुल के समीप शनिवार की रात साढ़े नौ बजे अनियंत्रित कार बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। इसकी वजह से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है।

    बड़हलगंज (गोरखपुर) से दोहरीघाट की ओर से कार जा रही थी। रात साढ़े नौ बजे अचानक अनियंत्रित होकर पीछे से बाइक में टक्कर मारते हुए पलट गई। इससे बाइक चालक धनौलीरामपुर निवासी 45 वर्षीय सूर्यभान यादव व कार में सवार गोरखपुर जनपद के गगहा थाना के गंभीरपुर निवासी 35 वर्षीय आलोक सिंह व 32 वर्षीय अनवर अली गंभीर रूप से घायल पाए गए।

    इन्हें तत्काल लाेग दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए। यहां डाक्टरों ने सूर्यभान यादव को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। युवक की मौत के बाद स्वजन में मातम हैं।