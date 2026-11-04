गैस सिलिंडर की बुक करने पर ही मिलेगी दीवाली की सौगात, डिलीवरी होने के बाद सीधे खाते में आएगी धनराशि

जागरण संवाददाता, मऊ। उत्तर प्रदेश में उज्जवला लाभार्थियों को दीवाली की सौगात के रूप में एक सिलिंडर की कीमत खाते में प्रेषित किए जाने का प्रतीकात्मक शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए अनिवार्य पात्रता की शर्तें पूरी करने पर ही लाभ मिलेगा। लाभ प्राप्त करने को गैस एजेंसी में पंजीकृत मोबाइल नंबर से बुकिंग करना होगा। बुकिंग के बाद सिलिंडर की डिलीवरी प्राप्त करने पर ही खाते में दो चरणों में एक सिलिंडर की कीमत 1022 रुपये प्रेषित होगी।

केंद्र एवं प्रदेश सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में दो चरणों में कुछ शर्तों के साथ सिलिंडर की कीमत प्रेषित करेगी। ईकेवाईसी (आधार कार्ड के बायोमीट्रिक सत्यापन) व बैंक खाते की एनपीआई मैपिंग के बाद ही यह धनराशि प्रषित होगी। लाभार्थी पहले स्वयं के व्यय पर गैस सिलंडर की रिफिल कराएगा।

1.60 लाख से अधिक महिलाएं होंगी लाभांवित शासन ने इस बार भी दीपावली के पर्व पर उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में एक-एक सिलिंडर की कीमत प्रेषित किए जाने का प्रतीकात्मक शुभारंभ कर दिया है। योजना के तहत जिले की 1160135 महिलाएं लाभांवित होंगी। सिलिंडर की रिफिल न कराने वाली महिलाएं लाभान्वित न हो सकेंगी।

गैस एजेंसी के साथ ही बैंक खाते से भी लिंक आधार कार्ड के सत्यापन को एनपीसीआई मैपिंग (नेशनलपेमेंटस कार्पोरेशन आफ इंडिया) भी अनिवार्य है। गैस एजेंसी में फीड या पंजीकृत मोबाइल नंबर से सिलिंडर की बुकिंग करने के बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगी।

सिलिंडर प्राप्त कने के बाद इस ओटीपी को डिलीवरी मैन को बताएं। एजेंसी इस ओटीपी के माध्यम से ही सिलिंडर की डिलीवरी की पुष्टि करगी। इसके बाद ही केंद्र सरकार 366.67 रुपये व व प्रदेश सरकार 655.33 रुपये प्रेषित करेगी।