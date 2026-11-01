प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: दीपावली पर संतकबीरनगर के 1.36 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। दीपावली पर्व को लेकर सरकार की तरफ से एक लाख 36 हजार उज्जवला कनेक्शन धारको को नि:शुल्क रसोई गैस सिलिंडर रिफिल किया जायेगा। शासन के निर्देश पर जिला आपूर्ति विभाग अब इन कनेक्शन धारको का गैस बुकिंग भी प्रारंभ कर दी है। जिससे कि इन्हें दीपावली पर्व तक सभी को भरा हुआ सिलेंडर मिल सके।

वहीं विभिन्न कंपनियों के एजेंसी संचालको ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है वे अपने समवंधित एजेंसी पर पहुंच कर करवा लें। जिससे कि उन्हे इस योजना का लाभ मिल सके।



जिले के गरीबों को दीपावली पर्व को लेकर शासन ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का फरमान जारी किया है। जनपद में इन दिनों 27 गैस एजेंसियां है। इनमें इंडेन गैस सर्विस,भारत गैस सर्विस व एचपीसीएल एजेंसी शामिल है। इन एजेसियों के माध्यम से गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर आपूर्ति की जाती है।

दिनों जिले में एक लाख 36 हजार उज्ज्वला के गैस कनेक्शन धारक है।यदि कुल गैस उपभोक्ताओं की बात करें तो इनकी संख्या चार लाख 79 हजार तीन सौ 14 है। उज्ज्वला योजना के एक लाख दस हजार कनेक्शन धारकों ने ईकेवाईसी करवाई है। जिससे कि उन्हें मुफ्त में दीपावाली पर गैस सिलिंडर का उपहार सरकार के तरफ से मिलेगी।