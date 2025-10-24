Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मऊ में ट्रेन के चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, नवंबर में होनी थी शादी

    By Anant Pratap Azad Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    मऊ में एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। युवक की नवंबर में शादी होने वाली थी, जिससे परिवार में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन के चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत।

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फरीदपुर वार्ड नंबर एक निवासी आशीष कुमार की देर रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आशीष कुमार पुत्र स्वर्गीय रामभरत उम्र 23 वर्ष मोहल्ला फरीदपुर जो देर रात्रि रेलवे लाइन को पार करके अपने घर जा रहा था कि इसी बीच एक मालगाड़ी के इंजन के चपेट में आ गया। जहां देर रात्रि मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग रोते हुए मौके पर पहुंचे कुछ ही देर में इसकी सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर को हुई और उन्होंने इसकी सूचना कंट्रोल के माध्यम से रेलवे जीआरपी एव आरपीएफ को दिया। कुछ देर मे आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को सुबह पोस्टमार्टम हेतु मऊ भेज दिया है।

    मृतक के दो भाई थे, जिसमें यह छोटा था तथा 23 नवंबर को इस युवक की बरात जानी थी। युवक की राशेपुर बांगोरिया में शादी तय थी। एक महीना बाद बरात जानी थी घर में खुशी का माहौल था और लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन देर रात हुए इस हादसा ने पूरे परिवार को झकजोर दिया है। परिवार में सभी का रो-रो कर बुरा हाल है।

    जिस परिवार में खुशी का माहौल था शादियां की तैयारी चल रही थी और 23 नवंबर को बरात जानी थी उस घर से अब अर्थी निकलेगी। युवक जयमाल सजावट का काम करता था और उसी से परिवार का जीवन यापन कर रहा था।