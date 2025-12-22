मऊ के हलधरपुर में बड़ी चोरी, नकदी और गहने मिलाकर 51.30 लाख का माल पार
चोरी की सूचना पाकर फोरेसिंक टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुआइना किया। इस संबंध में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। क्षेत्र में ताबड़तोड़ हो रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुंहवा विजयगढ़ गांव में चोर सोमवार की भोर में 8.30 लाख रुपये नकदी सहित 45 लाख रुपये के गहने उठा ले गए। सूचना पाकर फोरेसिंक टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुआइना किया। इस संबंध में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। क्षेत्र में ताबड़तोड़ हो रही चोरियों से दहशत का माहौल है। सोमवार दोपहर तक एक भी चोरी का राजफाश पुलिस नहीं कर सकी है।
मुहवा विजयगढ़ गांव में डीडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक परशुराम भारद्वाज एवं उनके बड़े भाई विक्रम भारद्वाज का संयुक्त परिवार गांव के बाहर नए मकान बनाकर रहता है। सोमवार की भोर में लगभग तीन बजे चोर मकान के बाहर रखी चौकी और बास की सीढ़ी को पीछे ले जाकर शीशे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद चोरों ने सारे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी।
जिस कमरे में अलमारी एवं समान था, उस कमरे का ताला तोड़कर कर लगभग 45 लाख रुपये के गहने एवं आठ लाख तीस हजार रुपये नगद लेकर फरार हो गए। भोर में लगभग 4:30 बजे परशुराम भारद्वाज की मां दुलेश्वरी देवी उठी और दरवाजा खोलना चाही तो दरवाजा बाहर से बंद था। वह जोर-जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दी। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर परिवार की अन्य सदस्य भी उठ गए, परंतु सबका दरवाजा बाहर से चोरों द्वारा बंद किया गया था।
