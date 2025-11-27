Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा सचिवालय ने घोसी विधानसभा की सीट को रिक्त घोष‍ित क‍िया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्‍व. सुधाकर सिंह (फाइल फोटो)।

    जागरण संवाददाता, मऊ। घोसी विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने घोसी विधानसभा की सीट को रिक्त घोष‍ित कर दिया गया है। घोसी विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर को लखनऊ के मेदांता हास्पिटल में निधन हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीने में दर्द और सांस लेने में समस्या आने के बाद वाराणसी फिर लखनऊ में भर्ती कराया गया था बाद में उनको बचाया नहीं जा सका। उनके न‍िधन के बाद घोसी में उपचुनाव की उम्‍मीदें बढ़ गई थीं। माना जा रहा है क‍ि आयोग अब जल्‍द ही घोसी में चुनाव की त‍िथि‍ तय कर सकता है। अब सीट पर पार्ट‍ियों की ओर से चुनावी तैयार‍ियां भी शुरू हो गई हैं। 