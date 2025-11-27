जागरण संवाददाता, मऊ। घोसी विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने घोसी विधानसभा की सीट को रिक्त घोष‍ित कर दिया गया है। घोसी विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर को लखनऊ के मेदांता हास्पिटल में निधन हो गया था।

सीने में दर्द और सांस लेने में समस्या आने के बाद वाराणसी फिर लखनऊ में भर्ती कराया गया था बाद में उनको बचाया नहीं जा सका। उनके न‍िधन के बाद घोसी में उपचुनाव की उम्‍मीदें बढ़ गई थीं। माना जा रहा है क‍ि आयोग अब जल्‍द ही घोसी में चुनाव की त‍िथि‍ तय कर सकता है। अब सीट पर पार्ट‍ियों की ओर से चुनावी तैयार‍ियां भी शुरू हो गई हैं।