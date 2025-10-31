मऊ में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में आने से टेंपो चालक की मौत, परिवार में छाया मातम
मऊ जिले में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक टेंपो चालक की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद, मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना मऊ के लोगों के लिए एक दुखद खबर है।
जागरण संवाददाता, रतनपुरा (मऊ)। हलधरपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पूर्वी बसनहीं रेल पुल के पास गुरुवार को पौंने पांच बजे ट्रेन की चपेट में आने से टेंपो चालक की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में मातम है। 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है।
19045 ताप्ती गंगा डाउन एक्सप्रेस ट्रेन रतनपुरा रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हुए लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित बसनहीं रेल पुल के पास पहुंची ही थी, तभी इसी दौरान एक 46 वर्षीय व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई।
मृतक की 46 वर्षीय शिनाख्त बलिया जनपद के नगरा के देवलवीर निवासी प्रकाश सिंह के रूप में हुई। चालक द्वारा इसकी सूचना रेलवे के स्टेशन अधीक्षक को दी गई। स्टेशन अधीक्षक द्वारा इसकी सूचना हलधरपुर थाने को मेमो भेजा गया।
सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल इंदारा और रतनपुरा पुलिस चौकी का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। मृतक प्रकाश सिंह की धर्मपत्नी सुधा सिंह का रोरोकर बुरा हाल है।
प्रकाश सिंह को दो पुत्र अंकित सिंह, अनिकेत सिंह तथा इकलौती पुत्री अंकिता सिंह है। प्रकाश सिंह टेंपो चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। उनके आकस्मिक मौत से परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
