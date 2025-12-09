2003 की नई मतदाता सूची के आधार पर SIR फॉर्म भरने के निर्देश, 11 दिसंबर तक जमा करना होगा गणना प्रपत्र
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 2003 की नई मतदाता सूची के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ)। एसआईआर प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही प्रशासन की गंभीरता व निरीक्षण का क्रम बढ़ता ही जा रहा है। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सोमवर को सोमारीडीह, बड़ागांव, सुल्तानपुर, प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर, रामपुर टड़ंवा व नदवाखास आदि बूथों का निरीक्षण किया।
इस दौरान वर्ष 2003 की दोबारा प्राप्त सूची के अनुसार मतदाताओं से एसआईआर प्रपत्र भरवाने व अविलंब जमा करने को कहा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लेने को कहा है।
निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार मतदाता सूची को पारदर्शी व त्रुटिहीन बनाने को कहा है। उन्होंने प्रत्येक बीएलओ के मोबाइल पर उसके बूथ की वर्ष 2003 की नई सूची एक एप के माध्यम से उपलब्ध होने की जानकारी देते हुए मतदाताओं को नाम चेक करने को कहा है। यदि पूर्व से मतदाता के माता या पिता का नाम अंकित रहा है तो ठीक है। अन्यथा नई सूची का अवलोकन कर प्रपत्र भरें।
उन्होंने प्रत्येक बीएलओ को घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को समझाने, सारी प्रक्रिया बताने व प्रपत्र भरवाने को कहा है। मतदाता सूची की शुद्धता को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताते हुए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी काे सहयोग करने की अपेक्षा की है।
एसडीएम ने कार्य की प्रगति लेने के साथ ही रिकॉर्ड की मिलान किया। प्रतिदिन प्रपत्र जमा करने के साथ ही उन्होंने अब तक जमा किए गए प्रपत्रों की स्थिति की जानकारी लिया। रजिस्ट्रार निरीक्षक सुधाकर को प्रतिदिन फीड बैक लेने को कहा। शिथिलता पाए जने पर बीएलओ सहित समस्त दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
