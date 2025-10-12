यूपी के इस रूट पर 1777 करोड़ की लागत से रेल लाइन होगी डबल, नवंबर में स्पीड ट्रायल संभव

जागरण संवाददाता, मऊ। लगभग 1777.54 करोड़ रुपये की लागत से शाहगंज-मऊ-फेफना रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कार्यदाई संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से जल्दी-जल्दी शेष बचे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उधर, रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर आधारभूत संरचना से जुड़े सभी कार्यों के पूरा होने के बाद शीर्ष रेलवे प्रबंधन की ओर से नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक स्पीड ट्रायल किए जाने की भी रणनीति तैयार की जाने लगी है। इससे शाहगंज से फेफना तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों में खुशी की लहर है।

फेफना-मऊ-शाहगंज रेलमार्ग के दोहरीकरण की परियोजना वर्ष 2021 में धरातल पर उतारी गई। प्रांरभ में परियोजना की लागत 1028.95 करोड़ रुपये थी, लेकिन बाद में महंगाई व व्यय बढ़ने पर इसकी लागत 1777.54 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। मऊ जंक्शन से फेफना जंक्शन तक का दोहरीकरण कार्य मार्च-2024 में ही पूरा किया जा चुका है।

वर्तमान में मऊ से शाहगंज के बीच ही दो स्टेशनों के बीच कार्य चल रहा है। इसमें भी मऊ से खुरहट रेलवे स्टेशन के बीच केवल 12.5 किलोमीटर तक दूसरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शेष था, जिसे वर्तमान में रेलवे की दूसरी पटरी बिछाकर पूरा कर लिया गया है।