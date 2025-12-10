-लखनऊ में पढ़ रही ...और पढ़ें

एक झटके में उजड़ गया आजमगढ़ में तैनात हेड कांस्टेबल का परिवार -लखनऊ में पढ़ रही बहन से भाई के साथ मिलने जा रही थी चांदनी - ससुराल वाराणसी के लोहता व मायका घोसी के खानपुर खुर्द में मातम - हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल की ओर रवाना हो गई मां ------- जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैदरगढ़ स्थित डीह कुड़वा के समीप हुए बुधवार को हुए हादसे में आजमगढ़ के अहिरौला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल का परिवार एक झटके में उजड़ गया। घटना के बाद चांदनी के ससुराल वाराणसी के लोहता व मायका घोसी के खानपुर खुर्द में मातम का माहौल है। घोसी निवासी चांदनी की मां जोहरा परवीन सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घोसी के खानपुर खुर्द निवासी चांदनी के पिता अब्दुल गफ्फार का कई वर्ष पूर्व इंतकाल हो गया है। 30 वर्षीय चांदनी उर्फ गुलफ्सा उनकी बड़ी पुत्री थीं। पति जावेद अशरफ आजमगढ़ के अहिरौला थाने में हेड कांस्टेबल हैं। चांदनी इन दिनों बच्चों के साथ मायके आई थी। वह पुत्रियों 12 वर्षीय समरीन, छह वर्षीय इलमा, चार वर्षीय इस्मा, दस वर्षीय पुत्र जियान व 25 वर्षीय भाई जीशान के साथ लखनऊ में पढ़ रही बहन हिज्बा से मिलने व घूमने जा रही थी। मायके में सिर्फ मां जोहरा परवीन ही रह गईं थीं। उधर हैदरगढ़ के डीह के समीप वैगनार कार खड़ी कर सवार अभी उतरे भी ना थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई। आग का गोला बनी कार की चपेट में आकर जीशान गंभीर रूप से झुलस गया है, जबकि अन्य सभी की जलकर मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल जीशान को उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया है। एक साथ पांच लोगों की मौत से जनपदवासी भी स्तब्ध हैं।