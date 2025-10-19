ट्रक से 26 लाख का रिफाइंड पकड़ा, बिहार से चोरी कर इस जगह ले जा रहे थे बदमाश
बिहार के रक्सौल से झारखंड के डाल्टेनगंज जा रहे ट्रक से रिफाइंड चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 26 लाख रुपये का रिफाइंड बरामद किया। पांच अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, मऊ। बिहार के रक्सौल से डाल्टेनगंज झारखंड के लिए ट्रक पर चला रिफाइंड चोरी होने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर 26 लाख का रिफाइंड बरामद किया है। वहीं मामले में पांच वांछित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।
बिहार प्रदेश के रक्सौल निवासी अजय दूबे ने आरोप लगाया था कि बीते 07 अक्टूबर को रक्सौल से एक ट्रक पर लगभग 32 लाख रुपये का रिफाइंड डाल्टेनगंज झारखंड के लिए भेजा गया था, लेकिन क्षेत्र के सिकड़ीकोल निवासी पियूष सिंह व चंद्रिका प्रसाद तथा चालक भीम यादव रिफाइंड तेल को गायब कर दिए हैं।
इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के सुग्गीचौरी से 26 लाख रुपये का रिफाइंड तेल व एक पिकअप बरामद करते हुए जगदीश गुप्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा दबिश दिया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।