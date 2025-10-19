ट्रक से 26 लाख का रिफाइंड पकड़ा, बिहार से चोरी कर इस जगह ले जा रहे थे बदमाश

जागरण संवाददाता, मऊ। बिहार के रक्सौल से डाल्टेनगंज झारखंड के लिए ट्रक पर चला रिफाइंड चोरी होने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर 26 लाख का रिफाइंड बरामद किया है। वहीं मामले में पांच वांछित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।

बिहार प्रदेश के रक्सौल निवासी अजय दूबे ने आरोप लगाया था कि बीते 07 अक्टूबर को रक्सौल से एक ट्रक पर लगभग 32 लाख रुपये का रिफाइंड डाल्टेनगंज झारखंड के लिए भेजा गया था, लेकिन क्षेत्र के सिकड़ीकोल निवासी पियूष सिंह व चंद्रिका प्रसाद तथा चालक भीम यादव रिफाइंड तेल को गायब कर दिए हैं।