जागरण संवाददाता, मऊ। सदर तहसील क्षेत्र के इमिलिया डीह गांव निवासी रवि सिंह का आइपीएल सीजन-2026 के लिए चयन किया गया है। इससे जनपद सहित परिवार में खुशी का माहौल है।

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस युवा को खिलाड़ी को 95 लाख रुपये में खरीदा है। यह युवा खिलाड़ी बाएं हाथ की बल्लेबाजी करने के साथ ही विकेट कीपर है। यह रेलवे की टीम के साथ क्रिकेट खेलते है और रेलवे में टीसी के रूप में हाबड़ा में तैनात हैं। इनके आइपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम में चयन होने की जानकारी मिलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।