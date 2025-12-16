Language
    By Satya Gopal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रवि सिंह का आईपीएल में स‍िलेक्‍शन हो गया है। राजस्थान रॉयल्स ने युवा खिलाड़ी रवि सिंह को आईपीएल ऑक्शन में खरीद लिया है। रवि सिंह के चय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मऊ। सदर तहसील क्षेत्र के इमिलिया डीह गांव निवासी रवि सिंह का आइपीएल सीजन-2026 के लिए चयन किया गया है। इससे जनपद सहित परिवार में खुशी का माहौल है।

    राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस युवा को खिलाड़ी को 95 लाख रुपये में खरीदा है। यह युवा खिलाड़ी बाएं हाथ की बल्लेबाजी करने के साथ ही विकेट कीपर है। यह रेलवे की टीम के साथ क्रिकेट खेलते है और रेलवे में टीसी के रूप में हाबड़ा में तैनात हैं। इनके आइपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम में चयन होने की जानकारी मिलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।

    रवि के पिता पृथ्वीनाथ सिंह वाराणसी यूपी विजिलेंस में सब इंस्पेक्टर तैनात है। रवि सिंह तीन भाइयों में दूसरे नंबर है। बड़ा भाई सनी भाई पीएसी में तैनात है। छोटे भाई मंगलम एमए कर रहे हैं। इस युवा खिलाड़ी की शिक्षा दिशा वाराणसी से ही हुई है। माता मंजू देवी गृहणी है।