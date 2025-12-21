मऊ में आरोपित के घर बुलडोजर के साथ पहुंची पुलिस, नहीं पहुंच सकी राजस्व टीम

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपित इनामी रामपुर थाना क्षेत्र के मुहम्मदपुर चंद्रापार गांव निवासी राबिन सिंह के घर रविवार को पुलिस टीम बैक हो लोडर के साथ पहुंची। पुलिस टीम के साथ बैक हो लोडर देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई, मगर राजस्वकर्मियों के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से पुलिसकर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा। दोहरे हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामी राबिन सिंह ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया था।

रामपुर थानान्तर्गत मयारी गांव नहर के पास बीते 25 नवंबर को बलिया जनपद के आजाद नगर मोहल्ला निवासी समीर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसकी इलाज के दौरान बीते 18 दिसंबर को लखनऊ में मौत हो गई थी। वहीं बलिया जनपद के बेल्थरारोड निवासी आयुष यादव की भी बीते 13 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। दोनों मामले में क्षेत्र के मुहम्मदपुर चंद्रापार के निवासी राबिन सिंह को नामजद किया गया था। इस बावत प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि राबिन सिंह के घर बैक हो लोडर की कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन राजस्व विभाग के अनुपस्थित के चलते बुलडोजर की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।

इनामी की तलाश में बिहार भेजी गई पुलिस टीम रामपुर थाना के मयारी गांव के बलिया जनपद के आजाद नगर मोहल्ला निवासी समीर की हत्या में नामजद दो इनामी आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम को बिहार भेजा गया है। पुलिस को आरोपितों के बिहार में होने की आशंका है। रामपुर थाना के ढिलई फिरोजपुर निवासी अफीक व बलिया जनपद के भीमपुरा थाना के सिहुरीं गांव निवासी गौरव यादव फरार चल रहे है।

दोनों पर डीआइजी सुनील कुमार सिंह ने 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है। पुलिस टीम आरोपित के रिश्तेदारों और अन्य साथियों को हिरासत में लेकर इनामी की लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। फरार आरोपित और आत्मसमर्पण करने वाला आरोपित राबिन सिंह का अलग-अलग जनपदों में ठेकेदारी करता है। इस दौरान आरोपितों ने बिहार के अलग-अलग जनपदों में कई ठिकाने होने की पुलिस को आशंका है।