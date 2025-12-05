Language
    Dhaan Khareed: 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा, यूपी में 80 किसानों से 3300 क्विंटल धान की खरीद

    By Jaiprakash Nishad Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    रानीपुर के रामपुर चकिया धान क्रय केंद्र पर 80 किसानों से 3300 क्विंटल धान की खरीद हुई है। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान मिल रहा है। विपणन अधिकारी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पलिगढ (मऊ)। क्षेत्र के रामपुर चकिया स्थित राजकीय धान केंद्र पर 80 किसानों द्वारा 3300 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इन किसानों के खाते में धनराशि भी भेजी जा चुकी है। किसानों ने बताया कि धान बेचने के 48 घंटे के अंदर पैसा खाते में आ जा रहा है।

    क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मिथिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि हर दिन केंद्र द्वारा दिए गए अपने नंबर पर किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। इससे किसानों को केंद्र पर पहुंच कर भीड़ लगाने अथवा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस पर दो केंद्र चलता है। दोनों केन्द्रों को मिलाकर धान खरीद का लक्ष्य 45000 क्विंटल है।

    इसके सापेक्ष अभी 3300 क्विंटल ही खरीदारी हो सकी है। विपणन अधिकारी ने बताया कि 28 फ़रवरी के पूर्व ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बैराठपुर गांव निवासी किसान जितेंद्र नाथ राय ने बताया कि 25 क्विंटल धान लाया हूं और अभी तकरीबन 100 क्विंटल और लाना है। यह भी कहा कि हम पिछले कई वर्षो से इस केंद्र पर आ रहा हूं।

    इस केंद्र पर हम किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी व तकलीफ नहीं होती और पैसा भी समय से आ जाता है। मिरवापार निवासी राजीव यादव ने बताया कि पिछले छह वर्षों से केंद्र पर आ रहा हूं। केन्द्र पर पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। 40 क्विंटल धान लाया हूं अभी और लाना है। इस केंद्र पर किसानों को सुविधा के साथ न धान कटौती होती है और न ही किसी प्रकार की परेशानी। इससे किसानों को काफी राहत मिल रही है।