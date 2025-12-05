Dhaan Khareed: 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा, यूपी में 80 किसानों से 3300 क्विंटल धान की खरीद

जागरण संवाददाता, पलिगढ (मऊ)। क्षेत्र के रामपुर चकिया स्थित राजकीय धान केंद्र पर 80 किसानों द्वारा 3300 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इन किसानों के खाते में धनराशि भी भेजी जा चुकी है। किसानों ने बताया कि धान बेचने के 48 घंटे के अंदर पैसा खाते में आ जा रहा है।

क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मिथिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि हर दिन केंद्र द्वारा दिए गए अपने नंबर पर किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। इससे किसानों को केंद्र पर पहुंच कर भीड़ लगाने अथवा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस पर दो केंद्र चलता है। दोनों केन्द्रों को मिलाकर धान खरीद का लक्ष्य 45000 क्विंटल है।

इसके सापेक्ष अभी 3300 क्विंटल ही खरीदारी हो सकी है। विपणन अधिकारी ने बताया कि 28 फ़रवरी के पूर्व ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बैराठपुर गांव निवासी किसान जितेंद्र नाथ राय ने बताया कि 25 क्विंटल धान लाया हूं और अभी तकरीबन 100 क्विंटल और लाना है। यह भी कहा कि हम पिछले कई वर्षो से इस केंद्र पर आ रहा हूं।