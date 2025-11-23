ओवरलोड ट्रॉली ट्रैक्टर की स्टंटबाजी, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन  

जागरण संवाददाता, अदरी (मऊ)। मऊ-मझवारा शहीद मार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन लगातार हो रहा है। ट्रैक्टर चालक अक्सर स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। सीमेंट, मिट्टी और ईंट से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क पर बिना किसी रोक-टोक के चल रही हैं। यातायात माह के अंतिम सप्ताह में भी इस मार्ग पर आरटीओ विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कोपागंज थाना क्षेत्र में मऊ-मझवारा शहीद मार्ग पर इंदारा रेलवे पश्चिमी क्रासिंग, अदरी, कसारा, रईसा और अन्य स्थानों पर ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रालियों का खतरनाक स्टंट देखने को मिलता है। अधिक लोड के कारण ट्रैक्टर के दो पहिए सड़क से ऊपर उठ जाते हैं।

ट्रैक्टर चालक लोगों की जान को जोखिम में डालते हुए लगभग पच्चीस से पचास मीटर तक आगे के टायरों को हवा में रखते हुए ट्रैक्टर चलाते हैं। इस प्रकार की लापरवाही से सड़क पर किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

शुक्रवार की शाम इंदारा रेलवे क्रासिंग के पास एक ट्रैक्टर चालक ने ओवरलोड सीमेंट भरी ट्रॉली के साथ स्टंट किया। इस प्रकार के ओवरलोड स्टंटबाज वाहनों से सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे वाहन असंतुलित हो जाते हैं और कभी भी पलट सकते हैं। स्थानीय निवासियों विपुल पांडेय, अमित रंजन, विपिन शुक्ला, प्रिंस गुप्ता, जितेन्द्र कुमार, अश्वनी कुमार, अनिल सिंह, सुजीत आदि ने जिलाप्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया है।

यातायात नियमों का पालन न करने वाले ट्रैक्टर चालकों की इस लापरवाही से न केवल सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए खतरा बढ़ता है, बल्कि पैदल चलने वालों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित विभाग इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों की जांच कर सख्त कार्रवाई करे।