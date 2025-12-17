कोहरे में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर अनियंत्रित हुए वाहन, दो ड्राइवरों की मौत

जागरण संवाददाता, कोपागंज/पूराघाट (मऊ)। भीषण कोहरे की वजह से वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर वाहन अनियंत्रित हो गए। छह घंटे के अंदर हुए सड़क हादसे में दो चालकों की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में मातम का माहौल है। बिहार के गोपालगंज जिला के गोपालपुर निवासी 45 वर्षीय भुनेश गुप्ता मंगलवार की रात ट्रेलर पर सामान लेकर वाराणसी जा रहा था। अभी वह कोपागंज स्थित निर्माणाधीन सहरोज ओवरब्रिज के पास मंगलवार की रात 12 बजे पहुंचा ही था कि आगे चल रहे ट्रेलर ने ब्रेकर को देखते हुए एकाएक ब्रेक मार दिया। इससे पीछे चल रहा ट्रेलर चालक अनियंत्रित होकर पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इससे आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे वाला ट्रेलर घुस गया। इसकी वजह से चालक भुनेश गुप्ता की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। आस-पास के लोगो के सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर से शव को बाहर निकलवाया।

सहरोज स्थित बख्तावरपुल के पास अनियंत्रित ट्रेलर ने मऊ से कोपागंज सीमेंट लदे ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई और ट्रैक्टर खाई में पलट गया। ट्रेलर चालक मौका देख वाहन खड़ा कर फरार हो गया।

बुधवार को सुबह मऊ के सलाहाबाद निवासी 55 वर्षीय बब्बन यादव बुधवार की सुबह साढ़े पांच बजे ट्रैक्टर ट्राली पर सीमेंट लादकर कोपागंज की तरफ आ रहा था। अभी वह सहरोज स्थित बख्तावरगंज पुल के पास पहुंचा ही था कि पीछे से अनियंत्रित तेज रफ्तार में आ रहा ट्रेलर ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया।